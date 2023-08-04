Що обрати на перекус: 5 корисних варіантів із найближчого супермаркету

Влітку ми багато часу проводимо на вулиці, часто знаходимося в дорозі, тому зазвичай харчуємося продуктами з найближчого магазину або заправки. Нутриціолог Аня Чу розповідає Фокусу, який перекус обрати в супермаркеті, аби не нашкодити своєму здоров’ю та фігурі.

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Згадайте, коли ви дуже голодні заходити в магазин, хочеться з’їсти буквально все, що ви бачите на полицях, а особливо те, де більше цукру, тіста та жиру. Це нормально, організму потрібна швидка енергія, бо ви заморили себе голодом. Тому, якщо ви знаєте, що обід вас застане не вдома, потурбуйтеся про це заздалегідь, аби попередити напади голоду, які провокують переїдання не зовсім корисною їжею. Нутриціологиня та food-експерт Аня Чу розповіла Фокусу про 5 корисних варіантів для перекусу, які ви зможете знайти у будь-якому магазинчику.

Нутриціологиня каже, що влітку знайти корисний перекус в супермаркеті дуже просто. По-перше, влітку організм вимагає іншої їжі, ніж в холодну пору року, а по-друге, це сезон овочів, фруктів та ягід, тому ви просто не маєте права їх оминути. Отже, здоровий перекус із супермаркету може бути наступним.

Ягоди

Фото: Pixabay

"Перший варіант — це лохина або чорниця. Ягоди лохини мають протизапальну та загальнозміцнювальну дію, нормалізують обмін речовин. Чорниця корисна тим, що регулює діяльність травного каналу", — каже нутриціологиня.

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Дійсно, ягоди, це найпростіший варіант перекусу в дорозі. Їх потрібно лише помити і все, вони готові до вживання. Фруктоза, яка міститься у ягодах, дасть вам силу та енергію, клітковина — гарно наситить, а вітаміни, мінерали та антиоксиданти — подбають про ваше здоров’я. Ідеально!

Горіхи

Фото: Pixabay

"Наступний варіант перекусу — це горіхи. Вони є джерелом корисних жирів та білка. Раджу включити горіхи у свій щоденний раціон, адже так можна знизити ризик інсульту", — каже Аня Чу.

Горіхи є джерелом омега-3, омега-6 та омега-9 жирних кислот, містять вітамін Е, магній, мідь та залізо. Єдине, варто знати, що горіхи дуже калорійні та багато їх їсти не можна, на порцію достатньо буде 30 г мигдалю або волоського горіха.

Сир

Фото: Freepik

"Якщо ви любите сир, він також стане чудовим варіантом для перекусу. Бажано віддавати перевагу сиру гауда чи чедер", — радить нутриціологиня.

Чедер має насичений пряний смак, тому задовольнить ваші смакові рецептори. А ще він сприяє нормалізації обміну речовин, завдяки вмісту вітамінів групи A, В, Е, РР, бета-каротину та різних мікроелементів (цинк, мідь, залізо, марганець, натрій).

Сир гауда також дуже смачний та має корисний склад. Вітамін А допомагає вашому зору, вітамін D знижує ризики розвитку остеопорозу, а вітамін Е гарно впливає на вашу шкіру.

Крім того, сирний перекус дуже поживний, тому ви довгий період часу будете відчувати ситість.

Шоколад

Фото: Freepik

"Солодкий варіант перекусу — шоколад, але памʼятаємо, що вміст какао має бути не менше 85%! Бо чим менший вміст какао в шоколаді, тим більше в ньому цукру", — каже нутриціологиня.

Чорний шоколад не тільки дуже смачний, а ще й дуже корисний для вашого здоров’я. Справжній чорний шоколад допомагає розширювати судини та знижувати артеріальний тиск, зменшує рівень холестерину, ризик розвитку інфаркту та інсульту, має антиоксидантну дію. А ще чорний шоколад збільшує вироблення ендорфінів в організмі, тому ви після такого перекусу у вас обов’язково покращиться настрій. Головне, пам’ятайте про порцію!

Свіжі овочі

Фото: Freepik

"Смачним і корисним варіантом перекусу також може бути морква міні або помідори чері", — наголошує Аня Чу.

Це простий та поживний перекус, який задовольнить потребу вашого організму у клітковині. До речі, і у чері, і у сирій моркві дуже багато вітаміну С (близько 6 мкг на 100 г), а ще морква відмінно задовольнить ваше бажання чимось похрумтіти, не гірше, ніж чипси або сухарики. Міні морква продається практично у кожному супермаркеті, вже мита та повністю готова до вживання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.