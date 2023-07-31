Дієтолог назвала 6 шкідливих продуктів, які ви щодня купуєте в супермаркеті

Ковбаса, білий хліб, печиво… Звичні продукти, які є майже на кожній кухні. А ви знаєте, як вони впливають на ваше здоров'я та самопочуття? Які продукти шкодять вашому здоров’ю та на що їх можна замінити, Фокусу розповідає дієтологиня Аліна Дяченко.

Related video

Ви ходите до магазину зі списком, продумуєте раціон, харчуєтеся збалансовано? Чи просто кидаєте у кошик перше, що потрапляє на очі? Про те, які продукти ви щодня купуєте в супермаркеті навіть не замислюючись над тим, яку шкоду вони несуть для вашого здоров’я, Фокусу розповіла дієтологиня, тренер Аліна Дяченко.

Солодкі газовані напої

Фото: Freepik

Це особливо актуально влітку, коли спекотна погода змушує шукати щось, що допоможе втамувати спрагу та задовольнити смакові рецептори. На жаль, замість того, щоб обрати воду, більшість зупиняється на солодких газованих напоях. Погана новина в тому, що вони не втамують спрагу та не поповнять запаси води у вашому організмі, хіба що цукру.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

"Вони містять велику кількість цукру та штучних добавок, які можуть призводити до збільшення ваги та ризику розвитку хронічних захворювань. Як альтернатива: вода, в яку можна додавати лимон або лайм, ягоди, м’яту тощо; цикорій або чай", — каже дієтологиня.

Літо – чудова пора для того, щоб готувати різноманітні компоти та лимонади. До чистої води додайте улюблені ягоди, наприклад, малину або полуницю. Зробіть так, щоб вам було приємно пити воду. У формочки для льоду розкладіть фрукти, залийте водою та заморозьте, а коли захочете пити, просто додайте кілька кубиків у стакан з водою.

Соки

Фото: Getty Images

Соки добре смакують, проте не несуть жодної користі для організму. Якщо ви думаєте, що склянка свіжо вичавленого соку наситить організм вітамінами, то ви помиляєтесь.

"По-перше, дуже малий відсоток соків на прилавках без доданого цукру. По-друге, в цих напоях немає харчових волокон. Як альтернативу, вживайте цілі овочі, ягоди та фрукти", — радить дієтологиня Аліна Дяченко.

Для того, щоб отримати склянку апельсинового соку, потрібно приблизно 2-3 великих апельсина, тому випиваючи сік ви вживаєте велику кількість фруктози. А от корисну клітковину, навпаки, не отримуєте. Тому краще з’їсти цілий апельсин, або яблуко чи жменю фруктів, користі для організму буде більше.

Солодощі, сухі сніданки, печиво, торти

Фото: Freepik

"Ці продукти містять велику кількість цукру, трансжирів та штучних добавок, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Як альтернативу, обирайте цільні злаки, наприклад, на сніданок цільнозернову вівсянку на кокосовому молоці, з горіхами та ягодами; домашні сирні млинці без доданого цукру з невеликою кількістю меду; кокосове печиво, де в складі лише білок яйця та кокосова стружка", — радить дієтологиня.

Магазинні солодощі викликають сильне звикання, тому зупинитися на невеликій кількості не вдається: ароматизатори, посилювачі смаку, цукор. Такі продукти дуже калорійні, тому регулярне вживання може призвести до ожиріння та інших проблем і здоров’ям. Особливої шкоди такі продукти завдають дітям, тому намагайтесь, щоб у їхньому раціоні їх було мінімум. І пам’ятайте головне правило, яке актуальне не лише для дітей, а й для дорослих: десерт тільки після їжі.

Ковбасні вироби

Фото: Freepik

Часте вживання обробленого м’яса провокує розвиток таких захворювань як ожиріння, гіпертонія, цукровий діабет, атеросклероз та онкологія. У ВООЗ шкоду від вживання ковбасних виробів прирівнюють до куріння та алкоголізму.

"Вони можуть містити високу кількість солі, трансжирів та штучних добавок надмір яких сприяє гіпертонії, хворобам серця, підвищеному холестерину. Як альтернатива: самостійно в домашніх умовах готувати сосиски, ковбаски, пастрому, де в складі буде лише м'ясо/птиця, спеції та невелика кількість солі", — каже Аліна Дяченко.

Рафіноване борошно та продукти з нього

Фото: Getty Images

Біле борошно надзвичайно калорійний продукт, тому при надмірному вживанні продуктів з нього, може розвинутись ожиріння та інші хвороби. Важливо знати, що це борошно може підвищити тиск, тому гіпертонікам слід вживати з особливою обережністю.

"Хліб, макарони, печиво тощо. Рафіноване борошно — нутрітивно "бідне": містить маленьку кількість вітамінів, мінералів, харчових волокон. Як альтернатива: цільнозернове гречане, кукурудзяне тощо", — зазначає Аліна Дяченко.

Є купа інших варіантів, які можуть не лише урізноманітнити ваш раціон, а й принести користь організму, а не порожні калорії.

Снеки

Фото: Getty

Вони настільки смачні, що ви можете навіть не помітите, як з’їсте цілу пачку, а то й не одну, особливо, якщо це посиденьки з друзями або перегляд цікавого фільму. Звичка їсти магазинні снеки на постійній основі, може обернутися для вас поганими наслідками.

"Чипси, сухарики, арахіс в оболонці, крекери тощо. Ці продукти містять велику кількість солі, трансжирів, калорій та штучних добавок. Як альтернатива: зробіть домашні чипси з картоплі, запечені в духовці з сиром, горіхи не солоні та не смажені, насіння", — наголошує дієтологиня

Снеки із тривалим терміном придатності містять трансжири, які сприяють розвитку хронічних запалень в організмі, розвитку хвороб серця, атеросклерозу та ревматоїдного артриту.

Зробіть сухарики самостійно, використавши цільнозерновий хліб, пряні трави, оливкову олію та трішечки пармезану. Повірте, це буде не менш смачно, ніж сухарики з магазину і ви не отримаєте жодної шкоди для організму, лише користь.

Нагадаємо, існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання та бажання їсти їх у величезних кількостях.

Раніше Фокус писав про те, що деякі ваші звички можуть зводити всю вашу роботу зі схуднення нанівець, сприяючи швидкому набору зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.