Диетолог назвала 6 вредных продуктов, которые вы ежедневно покупаете в супермаркете

Колбаса, белый хлеб, печенье… Привычные продукты, которые есть почти на каждой кухне. А вы знаете, как они влияют на ваше здоровье и самочувствие? Какие продукты вредят вашему здоровью и чем их можно заменить, Фокусу рассказывает диетолог Алина Дяченко.

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Вы ходите в магазин со списком, продумываете рацион, питаетесь сбалансированно? Или просто бросаете в корзину первое, что попадается на глаза? О том, какие вредные продукты вы ежедневно приобретаете в супермаркете даже не задумываясь над тем, какой вред они несут вашему здоровью, Фокусу рассказала диетолог, тренер Алина Дяченко.

Сладкие газированные напитки

Фото: Freepik

Это особенно актуально летом, когда жаркая погода заставляет искать то, что поможет утолить жажду и удовлетворить вкусовые рецепторы. К сожалению, вместо того чтобы выбрать воду, большинство останавливается на сладких газированных напитках. Плохая новость состоит в том, что они не утолят жажду и не пополнят запасы воды в вашем организме.

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"Они содержат большое количество сахара и искусственных добавок, которые могут приводить к увеличению веса и риску развития хронических заболеваний. Как альтернатива: цикорий, чай или вода, в которую можно добавлять лимон или лайм, ягоды, мяту и т.п.", — говорит диетолог .

Лето – прекрасное время для того, чтобы готовить разнообразные компоты и лимонады. В питьевую воду добавьте любимые ягоды, например малину или клубнику. Сделайте так, чтобы вам было приятно пить воду. В формочки для льда разложите фрукты, залейте водой и заморозьте, а когда захотите пить, просто добавьте несколько кубиков в стакан с водой.

Соки

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Соки очень вкусные, однако не несут никакой пользы для организма. Если вы думаете, что выпив стакан свежевыжатого сока, вы насыщаете организм витаминами, то, увы, это не так.

"Во-первых, на прилавках лишь небольшое количество сока без добавленного сахара. Во-вторых, в этих напитках нет пищевых волокон. Как альтернатива: целые овощи, ягоды, фрукты", — советует диетолог Алина Дяченко.

Для того чтобы получить стакан апельсинового сока, нужно примерно 2-3 больших апельсина, поэтому выпивая сок вы употребляете большое количество фруктозы. А вот полезную клетчатку, напротив, не получаете. Поэтому лучше съесть целый апельсин, или яблоко или горсть фруктов, пользы для организма будет больше. А о пользе магазинных пакетированных соков и говорить нечего.

Сладости, сухие завтраки, печенье, торты

Фото: Freepik

"Эти продукты содержат большое количество сахара, трансжиров и искусственных добавок, которые могут быть вредными для здоровья. В качестве альтернативы, выбирайте цельные злаки, например, на завтрак цельнозерновую овсянку на кокосовом молоке, с орехами и ягодами; с небольшим количеством меда; кокосовое печенье, где в составе только белок яйца и кокосовая стружка", — советует диетолог.

Магазинные сладости вызывают сильное привыкание, поэтому остановиться на небольшом количестве не удается: ароматизаторы, усилители вкуса, сахар. Такие продукты очень калорийны, поэтому регулярное употребление может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Особый вред такие продукты наносят детям, поэтому старайтесь, чтобы в рационе их было минимум. И помните главное правило, актуальное не только для детей, но и для взрослых: десерт только после еды.

Колбасные изделия

Фото: Freepik

Частое употребление обработанного мяса провоцирует развитие таких заболеваний, как ожирение, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкологию. В ВОЗ вред от употребления колбасных изделий приравнивают к курению и алкоголизму.

"Они могут содержать высокое количество соли, трансжиров и искусственных добавок, избыток которых способствует гипертонии, болезням сердца, повышенному холестерину. Как альтернатива: самостоятельно в домашних условиях приготовить сосиски, колбаски, пастрому, где в составе будет только мясо/птица, специи и небольшое количество соли", — говорит Алина Дяченко.

Рафинированная мука и продукты из нее

Фото: Getty Images

Белая мука очень калорийный продукт, поэтому при чрезмерном употреблении продуктов из нее, может развиться ожирение и другие болезни. Важно знать, что эта мука может повысить давление, поэтому гипертоникам следует употреблять такие продукты с особой осторожностью.

"Хлеб, макароны, печенье и т.д. Рафинированная мука — нутритивно "бедная": содержит небольшое количество витаминов, минералов, пищевых волокон. Как альтернатива: цельнозерновая гречневая, кукурузная и т.д.", — отмечает Алина Дяченко.

Есть множество других вариантов, которые могут не только разнообразить ваш рацион, но и принести пользу организму, а не пустые калории.

Снеки

Фото: Getty

Они настолько вкусны, что вы можете даже не заметите, как съедите целую пачку, а то и не одну, особенно если это посиделки с друзьями или просмотр интересного фильма. Привычка есть магазинные снеки на постоянной основе, может обернуться для вас плохими последствиями.

"Чипсы, сухарики, арахис в оболочке, крекеры и т.д. Эти продукты содержат большое количество соли, трансжиров, калорий и искусственных добавок. Как альтернатива: сделайте домашние чипсы из картофеля, запеченного в духовке с сыром, несоленые орехи, семечки", — подчеркивает диетолог.

Снеки с длительным сроком годности содержат трансжиры, способствующие развитию хронических воспалений в организме, болезней сердца, атеросклероза и ревматоидного артрита.

Сделайте сухарики самостоятельно, используя цельнозерновой хлеб, пряные травы, оливковое масло и немного пармезана. Поверьте, это будет не менее вкусно, чем сухарики из магазина, и вы не получите никакого вреда для организма, только пользу.

Напомним, существуют продукты, которые как наркотик, вызывают привыкание и желание есть их в огромных количествах.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу по похудению на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.