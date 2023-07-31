Диетолог назвала 6 вредных продуктов, которые вы ежедневно покупаете в супермаркете
Колбаса, белый хлеб, печенье… Привычные продукты, которые есть почти на каждой кухне. А вы знаете, как они влияют на ваше здоровье и самочувствие? Какие продукты вредят вашему здоровью и чем их можно заменить, Фокусу рассказывает диетолог Алина Дяченко.
Вы ходите в магазин со списком, продумываете рацион, питаетесь сбалансированно? Или просто бросаете в корзину первое, что попадается на глаза? О том, какие вредные продукты вы ежедневно приобретаете в супермаркете даже не задумываясь над тем, какой вред они несут вашему здоровью, Фокусу рассказала диетолог, тренер Алина Дяченко.
Сладкие газированные напитки
Это особенно актуально летом, когда жаркая погода заставляет искать то, что поможет утолить жажду и удовлетворить вкусовые рецепторы. К сожалению, вместо того чтобы выбрать воду, большинство останавливается на сладких газированных напитках. Плохая новость состоит в том, что они не утолят жажду и не пополнят запасы воды в вашем организме.
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"Они содержат большое количество сахара и искусственных добавок, которые могут приводить к увеличению веса и риску развития хронических заболеваний. Как альтернатива: цикорий, чай или вода, в которую можно добавлять лимон или лайм, ягоды, мяту и т.п.", — говорит диетолог .
Лето – прекрасное время для того, чтобы готовить разнообразные компоты и лимонады. В питьевую воду добавьте любимые ягоды, например малину или клубнику. Сделайте так, чтобы вам было приятно пить воду. В формочки для льда разложите фрукты, залейте водой и заморозьте, а когда захотите пить, просто добавьте несколько кубиков в стакан с водой.
Соки
Соки очень вкусные, однако не несут никакой пользы для организма. Если вы думаете, что выпив стакан свежевыжатого сока, вы насыщаете организм витаминами, то, увы, это не так.
"Во-первых, на прилавках лишь небольшое количество сока без добавленного сахара. Во-вторых, в этих напитках нет пищевых волокон. Как альтернатива: целые овощи, ягоды, фрукты", — советует диетолог Алина Дяченко.
Для того чтобы получить стакан апельсинового сока, нужно примерно 2-3 больших апельсина, поэтому выпивая сок вы употребляете большое количество фруктозы. А вот полезную клетчатку, напротив, не получаете. Поэтому лучше съесть целый апельсин, или яблоко или горсть фруктов, пользы для организма будет больше. А о пользе магазинных пакетированных соков и говорить нечего.
Сладости, сухие завтраки, печенье, торты
"Эти продукты содержат большое количество сахара, трансжиров и искусственных добавок, которые могут быть вредными для здоровья. В качестве альтернативы, выбирайте цельные злаки, например, на завтрак цельнозерновую овсянку на кокосовом молоке, с орехами и ягодами; с небольшим количеством меда; кокосовое печенье, где в составе только белок яйца и кокосовая стружка", — советует диетолог.
Магазинные сладости вызывают сильное привыкание, поэтому остановиться на небольшом количестве не удается: ароматизаторы, усилители вкуса, сахар. Такие продукты очень калорийны, поэтому регулярное употребление может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Особый вред такие продукты наносят детям, поэтому старайтесь, чтобы в рационе их было минимум. И помните главное правило, актуальное не только для детей, но и для взрослых: десерт только после еды.
Колбасные изделия
Частое употребление обработанного мяса провоцирует развитие таких заболеваний, как ожирение, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкологию. В ВОЗ вред от употребления колбасных изделий приравнивают к курению и алкоголизму.
"Они могут содержать высокое количество соли, трансжиров и искусственных добавок, избыток которых способствует гипертонии, болезням сердца, повышенному холестерину. Как альтернатива: самостоятельно в домашних условиях приготовить сосиски, колбаски, пастрому, где в составе будет только мясо/птица, специи и небольшое количество соли", — говорит Алина Дяченко.
Рафинированная мука и продукты из нее
Белая мука очень калорийный продукт, поэтому при чрезмерном употреблении продуктов из нее, может развиться ожирение и другие болезни. Важно знать, что эта мука может повысить давление, поэтому гипертоникам следует употреблять такие продукты с особой осторожностью.
"Хлеб, макароны, печенье и т.д. Рафинированная мука — нутритивно "бедная": содержит небольшое количество витаминов, минералов, пищевых волокон. Как альтернатива: цельнозерновая гречневая, кукурузная и т.д.", — отмечает Алина Дяченко.
Есть множество других вариантов, которые могут не только разнообразить ваш рацион, но и принести пользу организму, а не пустые калории.
Снеки
Они настолько вкусны, что вы можете даже не заметите, как съедите целую пачку, а то и не одну, особенно если это посиделки с друзьями или просмотр интересного фильма. Привычка есть магазинные снеки на постоянной основе, может обернуться для вас плохими последствиями.
"Чипсы, сухарики, арахис в оболочке, крекеры и т.д. Эти продукты содержат большое количество соли, трансжиров, калорий и искусственных добавок. Как альтернатива: сделайте домашние чипсы из картофеля, запеченного в духовке с сыром, несоленые орехи, семечки", — подчеркивает диетолог.
Снеки с длительным сроком годности содержат трансжиры, способствующие развитию хронических воспалений в организме, болезней сердца, атеросклероза и ревматоидного артрита.
Сделайте сухарики самостоятельно, используя цельнозерновой хлеб, пряные травы, оливковое масло и немного пармезана. Поверьте, это будет не менее вкусно, чем сухарики из магазина, и вы не получите никакого вреда для организма, только пользу.
Напомним, существуют продукты, которые как наркотик, вызывают привыкание и желание есть их в огромных количествах.
Ранее Фокус писал о том, что некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу по похудению на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.