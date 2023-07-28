Невозможно отказаться: 6 продуктов, которые вызывают сильное привыкание

Существуют продукты, которые словно наркотик, вызывают привыкание и желание есть их в огромных количествах. Вот как продукты могут повлиять на ваш мозг.

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Давайте поговорим о продуктах, вызывающих привыкание, о тех, с которыми у вас "особые" отношения. У каждого есть продукты, которые вы жаждете настолько, что не можете сопротивляться, едите их слишком много, а потом сожалеете. Об этом пишет Vogue Italia.

На самом деле, эти продукты вызывают скрытую зависимость, о которой мы часто даже не догадываемся. Но почему мы жаждем их так сильно и в большом количестве? Существует научное объяснение того, почему эти продукты, часто именно нездоровая пища, непреодолимо привлекательны.

Почему некоторые продукты вызывают привыкание

Чтобы понять, почему некоторые продукты заставляют нас чувствовать себя настолько хорошо, что мы больше не можем без них обходиться, нужно начать с мозга. Проще говоря, когда мы едим, в мозгу высвобождается дофамин, гормон-нейротрансмиттер, который дает нам чувство удовольствия. Некоторые переработанные продукты способствуют выработке огромного количества дофамина, поэтому мозг заставляет нас хотеть все больше и больше, вызывая знаменитую "тягу".

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Чаще всего эти продукты содержат высокие концентрации белого сахара, рафинированной муки, насыщенных жиров, искусственных ароматизаторов и соли, веществ, которые при попадании в организм в чрезмерных количествах могут вызвать ожирение, высокий уровень холестерина и такие заболевания как диабет.

Шесть самых "допинговых" продуктов были определены исследованием, проведенным Мичиганским университетом, и опубликованы в Американском журнале клинического питания.

Пицца

Фото: Getty

Пиццу прославляют во всем мире, ведь свежеприготовленная пицца — это шедевр гастрономической простоты в своем истинном виде. С другой стороны, замороженная и упакованная пицца представляет собой коктейль из трансформированных и обработанных ингредиентов. Альтернатива? Качественная пиццерия, в которой готовят пиццу из свежих и натуральных ингредиентов. Или, что еще лучше, домашняя (возможно, на основе цветной капусты), с тестом, замешанным на муке грубого помола. В этом случает вы сможете регулировать количество сахара, соли и использовать только хорошие жиры, такие как оливковое масло первого отжима.

Шоколад

Фото: Freepik

Приятный вкус шоколада для многих является верным спутником, который никогда не разочаровывает. Наиболее распространена версия, приготовленная из сухого молока (с начинкой или с фундуком), богатая жирами и сахарами. Чтобы избавиться от этой зависимости, выбирайте черный шоколад с высоким содержанием горького какао (более 70%) и пониженным содержанием сахара (или, в идеале, без сахара). Тем не менее, не потребляйте более 2 квадратиков в день. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его вкусу, но вскоре он тоже станет для вас вкусным деликатесом.

Чипсы

Фото: Getty

Хруст — лишь часть привлекательности этой откровенно неотразимой еды. Чипсы вызывают взрыв ваших вкусовых рецепторов. Однако, они часто пропитаны насыщенными жирами, такими как растительные масла, и содержат тонны соли. Чем их заменить? Попробуйте домашний попкорн, приготовленный с использованием полезных жиров, таких как кокосовое или оливковое масло, и приправленный щепоткой морской соли.

Магазинное печенье

Фото: Getty

Гремучая смесь из рафинированной муки, сахара и гидрогенизированных растительных жиров, добавленная к хрустящему бисквиту, вызывает повышенную выработку дофамина. А если печенье шоколадное, да еще и с начинкой из джемов и кремов, то эффект удваивается. Откажитесь от них в пользу рисовых или кукурузных хлебцов, намазанных тонким слоем арахисового или миндального масла, или меда. Таким образом, вы удовлетворите как желание в сладком и хрустящем.

Мороженое

Фото: Freepik

Мороженое, причем не домашнее на растительном молоке, а промышленное — сытное, сливочное и очень сладкое, настолько, что дофамин зашкаливает. И на одном остановиться сложно, так хочется съесть целую банку, как героини романтических комедий после сентиментального разрыва отношений. Альтернатива? Домашний фруктовый сорбет со свежими сезонными фруктами (попробуйте сочетание клубники и банана), возможно, без сахара или, по крайней мере, слегка подслащенный натуральным подсластителем, таким как стевия или сироп агавы.

Гамбургеры

Фото: Getty Images

Гамбургеры вызывают настоящую зависимость, благодаря сочетанию ингредиентов, включая животные жиры (мясо и сыр в случае чизбургера), добавленный сахар, искусственные ароматизаторы и соль. Не говоря уже о соусах. Хотите насладиться вкусом гамбургера и не навредить своему здоровью, приготовьте простой гамбургер дома, с проверенным качественным мясом, с небольшим количеством оливкового масла и травами. А чтобы имитировать эффект плавленого сыра, добавьте щедрый слой гуакамоле. Вот и все.

Напомним, чтобы похудеть, нужно исключить из своего рациона эти 7 продуктов.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу по похудению на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.