Эндокринолог рассказала, чем опасен дефицит жиров для женщин

Жиры часто демонизируют, считая главным врагом стройности, поэтому женщины стараются минимизировать их в своем рационе. Эндокринолог Ксения Марченко рассказывает Фокусу, действительно ли жиры вредны, и как диета с низким содержанием жиров может сказаться на женском здоровье.

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Действительно, потребление большого количества жиров может навредить здоровью, однако дефицит жиров, особенно в женском организме, может иметь не менее катастрофические последствия. Ограничение жиров в рационе может привести к дефициту питательных веществ, нехватке энергии и расстройствам женской репродуктивной системы. Врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказала Фокусу о том, почему у женщин физиологически должен быть "жирок", и почему это критически важно для здоровья.

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"Пять лет подряд я работаю в основном с женской аудиторией. И за это время изучила все женские тревоги, в первую очередь, связанные с восприятием своего тела. В современном обществе сложился так называемый "худой идеал женщины", что изменило понятие о женской красоте и здоровье. Идеал сегодняшнего дня — женщина с мышцами и кубиками на животе, ведущая постоянную борьбу с жиром и целлюлитом", — отмечает Ксения Марченко.

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Жир — это макронутриент, необходимый для построения клеточных мембран, образования нервной ткани и гормонов, а также для усвоения жирорастворимых витаминов А и D. Наш организм использует жир как энергию и запасает его излишки, чтобы использовать для защиты внутренних органов, костей и тканей.

"Норма жира для женщин составляет от 21 до 31%. Жировая ткань — это дополнительный эндокринный орган, который накапливает стероидные гормоны, ароматизирует андрогены в эстрогены, снижает синтез секс-стероидз-связывающего глобулина в печени, тем самым повышая уровень свободно циркулирующих андрогенов и эстрогенов. Следовательно, реализация половой функции происходит исключительно при нормальном уровне жировой ткани в организме женщины", — отмечает эндокринолог.

Какие бывают жиры?

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"Сейчас модно делить пищу на "хорошую" или "плохую", но я рада, что жиры наконец перестали бояться и демонизировать. Жир так же важен для нашего рациона, как белки и углеводы. Жиры в рационе способствуют усвоению жирорастворимых витаминов: А, D, E, K, образованию холестерина — предшественник половых гормонов. Жиры защищают внутренние органы, дают энергию, помогают согреть наше тело", — отмечает врач.

Жиры бывают насыщенными и ненасыщенными, это, так называемые, "полезные" жиры. Нужными для нашего организма являются оба типа жиров. Например, из насыщенного жира организм синтезирует холестерин, а из холестерина половые гормоны — тестостерон, прогестерон, эстрадиол.

Насыщенные жиры содержатся в сливочном масле, красном мясе и изделиях из него, в топленом и пальмовом масле.

Ненасыщенные жиры преобладают в продуктах растительного происхождения. Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле и оливках, орехах, семенах, авокадо, а полиненасыщенные (омега-3) — в рыбе и морепродуктах.

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"Желательно употреблять больше продуктов с "полезными" жирами, выбирая при этом нежирные сорта мяса, молочные продукты умеренной жирности, а также обязательно добавлять в рацион растительные жиры", — советует эндокринолог.

А вот чего стоит остерегаться, так это гидрогенизированных жиров (трансжиры), которые содержатся в обработанных продуктах, таких как выпечка, разнообразные десерты, полуфабрикаты. Поэтому, если вы покупаете готовые продукты, внимательно читайте этикетку и старайтесь избегать тех, которые в своем составе содержат "гидрогенизированное" масло.

Чем опасен дефицит жиров

Фото: Freepik

Гормональный дисбаланс. Женщины, которые не получают достаточного количества жиров в рационе и имеют дефицит могут иметь нарушения менструального цикла и проблемы с фертильностью.

"Если уровень жира в организме женщины уменьшается до 12% — месячные отключаются полностью. "Отключение" месячных происходит на самом высоком уровне регуляции — гипофизе", — говорит Ксения Марченко.

Дефицит витаминов. Критически низкий уровень жиров в организме ограничивает усвоение жирорастворимых витаминов, таких как витамины А, D, Е, К. Эти витамины чрезвычайно важны для вашего зрения, кожи, иммунной системы, синтеза гормонов, здоровья костей, нервной и репродуктивной системы.

Расстройство когнитивной функции. Полезные жиры необходимы для здоровья и развития мозга. Низкий уровень ненасыщенных жиров влияет на когнитивные функции и ваше настроение.

Итак, жиры не являются нашими врагами, а наоборот, нужны нашему организму, особенно женскому. Поэтому стоит остерегаться диет и систем питания с критически низким количеством жиров в рационе или вообще исключать их из своего питания. Похудеть это вам точно не поможет, только навредит здоровью.

Фото: Freepik

Ксения Марченко отмечает, что порой не нравиться себе — вполне нормально для женщины, так же как и ряд других вещей. Важно помнить, что:

целлюлит — это норма, это половой признак женщины;

растяжки — показатель естественных процессов — роста организма, беременности, набора или снижения веса;

волосы на женском теле — в основном является признаком полового созревания и генетики;

наличие небольшого количества жира на бедрах и животе — показатель женственности и готовности к продолжению рода;

быть худой — не значит быть здоровой.

"Поэтому в первую очередь нужно себя полюбить! Надо себя принятую такую, какая вы есть. Немного жирка на боках, на животе и бедрах — это физиологично! Это норма! Если сложно это принять, обратитесь к психологу", — отмечает эндокринолог.

Напомним, состояние вашего кишечника в значительной степени зависит от питания. Существуют напитки, которые могут нанести вред здоровью кишечника.

Ранее Фокус писал о том, что существуют факторы, которые могут вызывать гормональный дисбаланс в женском организме, что приводит к увеличению веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.