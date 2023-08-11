Ендокринолог розповіла, чим небезпечний дефіцит жирів для жінок

Жири часто демонізують, вважаючи головним ворогом стрункості, тому жінки намагаються мінімізувати їх у своєму раціоні. Ендокринолог Ксенія Марченко розповідає Фокусу, чи дійсно жири шкідливі, та як дієта з низьким вмістом жирів може позначитись на жіночому здоров’ї.

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Дійсно, споживання великої кількості жирів може нашкодити здоров’ю, проте дефіцит жирів, особливо в жіночому організмі, може мати не менш катастрофічні наслідки. Обмеження жирів в раціоні може призвести до дефіциту поживних речовин, браку енергії та розладів жіночої репродуктивної системи. Лікар-ендокринолог Ксенія Марченко розповіла Фокусу про те, чому у жінок фізіологічно повинен бути "жирок", і чому це критично важливо для здоров’я.

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"П’ять років поспіль я працюю здебільшого з жіночою аудиторією. І за цей час вивчила всі жіночі тривоги, в першу чергу, пов‘язані зі сприйняттям свого тіла. У сучасному суспільстві склався так званий "худий ідеал жінки", що змінило поняття про жіночу красу та здоров’я. Ідеал сьогодення — жінка з м‘язами та кубиками на животі, що веде постійну боротьбу з жиром та целюлітом", — зазначає Ксенія Марченко.

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Жир – це макронутрієнт, необхідний для побудови клітинних мембран, утворення нервової тканини та гормонів, а також для засвоєння жиророзчинних вітамінів А та D. Наш організм використовує жир як енергію та запасає його надлишки, щоб використати для захисту внутрішніх органів, кісток та тканин.

"Норма жиру для жінок складає від 21 до 31%. Жирова тканина — це додатковий ендокринний орган, який накопичує стероїдні гормони, ароматизує андрогени в естрогени, знижує синтез секс-стероїдз-в’язувального глобуліну в печінці, тим самим підвищуючи рівень вільно циркулюючих андрогенів та естрогенів. Отже, реалізація статевої функції відбувається виключно при нормальному рівні жирової тканини в організмі жінки", — наголошує ендокринологиня.

Які бувають жири?

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"Зараз модно ділити їжу на "хорошу" чи "погану", але я радію, що жири нарешті перестали боятись та демонізувати. Жир так само важливий для нашого раціону, як білки та вуглеводи. Жири в раціоні сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів: А, D, E, K, утворенню холестерину — попередник статевих гормонів. Жири захищають внутрішні органи, дають енергію, допомагають зігріти наше тіло", — наголошує лікарка.

Жири бувають насиченими та ненасиченими, це, так звані, "корисні" жири. Потрібними для нашого організму є обидва типи жирів. Наприклад, з насиченого жиру організм синтезує холестерин, а з холестерину статеві гормони — тестостерон, прогестерон, естрадіол.

Насичені жири містяться у вершковому маслі, червоному м’ясі та виробах з нього, в топленій та пальмовій олії.

Ненасичені жири переважають у продуктах рослинного походження. Мононенасичені жирні кислоти містяться в оливковій олії та оливках, горіхах, насінні, авокадо, а поліненасичені (омега-3) — в рибі та морепродуктах.

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"Бажано вживати більше продуктів із "корисними" жирами, обираючи при цьому нежирні сорти м’яса, молочні продукти помірної жирності, а також обов’язково додавати в раціон рослинні жири", — радить ендокринологиня.

А от чого варто остерігатися, то це гідрогенізованих жирів (трансжири), які містяться в оброблених продуктах, таких як випічка, різноманітні десерти, напівфабрикати. Тому, якщо ви купуєте готові продукти, уважно читайте етикетку та намагайтеся уникати тих, які у своєму складі містять "гідрогенізовану" олію.

Чим небезпечний дефіцит жирів

Фото: Freepik

Гормональний дисбаланс. Жінки, які не отримують достатньої кількості жирів в раціоні та мають дефіцит можуть мати порушення менструального циклу та проблеми з фертильністю.

"Якщо рівень жиру в організмі жінки зменшується до 12% — місячні відключаються повністю. "Відключення" місячних відбувається на найвищому рівні регуляції – гіпофізі", — каже Ксенія Марченко.

Дефіцит вітамінів. Критично низький рівень жирів в організмі обмежує засвоєння жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни А, D, Е, К. Ці вітаміни надзвичайно важливі для вашого зору, шкіри, імунної системи, синтезу гормонів, здоров’я кісток, нервової та репродуктивної системи.

Розлад когнітивної функції. Корисні жири необхідні для здоров'я та розвитку мозку. Низький рівень ненасичених жирів впливає на когнітивні функції та ваш настрій.

Отже, жирі не є нашими ворогами, а навпаки, потрібні нашому організму, особливо жіночому. Тому варто остерігатися дієт та систем харчування із критично низькою кількістю жирів в раціоні або взагалі виключати їх зі свого харчування. Схуднути це вам точно не допоможе, лише нашкодить здоров’ю.

Фото: Freepik

Ксенія Марченко зазначає, що деколи не подобатись собі — цілком нормально для жінки, так само як і низка інших речей. Важливо пам’ятати, що:

целюліт — це норма, це статева ознака жінки;

розтяжки — показник природних процесів — росту організму, вагітності, набору чи зниження ваги;

волосся на жіночому тілі — здебільшого є ознакою статевого дозрівання та генетики;

наявність невеликої кількості жиру на стегнах та животі — показник жіночності та готовності до продовження роду;

бути худою — не означає бути здоровою.

"Тому в першу чергу потрібно себе полюбити! Треба себе прийняту таку, яка ви є. Трохи жирку на боках, на животі та стегнах — це фізіологічно! Це норма! Якщо складно це прийняти, зверніться до психолога", — наголошує ендокринологиня.

Нагадаємо, стан вашого кишечника значною мірою залежить від харчування. Існують напої, які можуть завдати шкоди здоров'ю кишечника.

Раніше Фокус писав про те, що існують чинники, які можуть спричиняти гормональний дисбаланс у жіночому організмі, що призводить до збільшення ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.