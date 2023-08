8 найшкідливіших напоїв для вашого кишечника

Стан вашого кишечника значною мірою залежить від харчування. Існують напої, які можуть завдати шкоди здоров'ю кишечника.

Не дарма кажуть, що здоров'я починається в кишечнику. Здоров'я вашого кишківника має вирішальне значення для благополуччя всього організму, а це означає, що важливо піклуватися про нього. Здоров'я кишківника важливе для підтримання здоров'я імунної системи, деякі дослідження виявили зв'язок між постійним дисбалансом мікробіома кишківника та аутоімунними розладами. Про це пише Eat This, Not That.

Дослідження показують, що мікробіом кишечника може впливати на центральну нервову систему, яка контролює роботу вашого мозку. Експерти називають низку напоїв, вживання яких може потенційно завдати шкоди кишечнику. Ці напої часто містять багато цукру, штучних підсолоджувачів, занадто багато кислоти або інших інгредієнтів, які можуть порушити благополуччя кишечника і травлення. Дієтологи розповіли, чому ці напої слід звести до мінімуму у своєму раціоні, та чому їхнє регулярне вживання може завдати як негайної, так і довготривалої шкоди.

Лимонад

Фото: Freepik

За словами експерта з харчування Тобі Амідора, деякі з найгірших напоїв для здоров'я кишківника — це напої з додаванням цукру, як-от лимонад, солодкі напої, чай з льодом.

"Опубліковане 2020 року дослідження засвідчило, що харчування з високим вмістом цукру може сприяти запаленню й зміщувати баланс між "хорошим" та "поганим" кишковим мікробіомом, що може призвести до наслідків для здоров'я", — каже Амідор.

Якщо ви хочете випити холодний солодкий напій, виберіть 100% фруктовий сік, який не містить доданого цукру.

Пакетований сік

Ще один напій, який ви можете обмежити, якщо турбуєтеся про здоров'я кишківника, — це сік із доданим цукром. Це практично всі види пакетованого соку.

"Напої, приготовані здебільшого з доданого цукру без поживної цінності, можуть змінити баланс мікробіома кишківника на користь "поганих" бактерій", — каже Амідор. "Якщо ви збираєтеся обирати сік, обирайте 100% фруктовий або овочевий сік, оскільки вони містять вітаміни, мінерали та фітонутрієнти, та їх враховують під час щоденного рекомендованого споживання фруктів і овочів".

Кава

Фото: Freepik

Напої з кофеїном, такі як кава, є стимуляторами, які посилюють перистальтику кишківника, а це означає, що ці напої прискорюють рух шлунково-кишкового тракту. Цей стимулювальний ефект може спричинити рідкі випорожнення або діарею, що, своєю чергою, призведе до зневоднення організму. Крім того, кофеїн є м'яким сечогінним засобом, тому вам доведеться часто бігати в туалет. Крім того, кофеїн може посилити занепокоєння та стрес, а також ускладнити засинання й погіршити симптоми у людей із синдромом подразненого кишківника (СПК) або запальним захворюванням кишківника (ЗЗК).

FDA рекомендує не більше 400 міліграмів кофеїну на день (близько 3 чашок). Однак кофеїн діє на всіх по-різному, і деякі люди можуть засвоювати його швидше, ніж інші. Якщо ви п'єте трохи кави на день або вживаєте каву без кофеїну, це може полегшити деякі симптоми. У той час як вживання кави в помірних кількостях може мати значну користь для здоров'я, надмірне її вживання може спричинити проблеми з кишківником.

Енергетичні напої

Якщо ви часто п'єте ці енергетичні напої, щоб зняти щоденну втому, подумайте двічі. За словами Лорен Гарріс-Пінкус, енергетичні напої містять кофеїн і можуть спровокувати гастрит, діарею та підвищену перистальтику кишківника. Пінкус пояснює, що надлишок кофеїну може призвести до того, що шлунок виділятиме більше кислоти, ніж зазвичай, що може погіршити симптоми рефлюксу.

Алкоголь

Фото: Getty Images

Регулярне вживання великої кількості пива, коктейлів або вина "може вплинути на мікробіом, спричиняючи дисбаланс бактерій у кишківнику з надмірним зростанням поганих, нездорових бактерій. Цей дисбаланс призводить до запалення", — пояснює професор харчування Джоан Сальдж Блейк. Крім того, доктор Сальдж Блейк пояснює, що хронічне зловживання алкоголем може пошкодити клітини, що вистилають кишечник, підвищуючи його проникність, що дає змогу бактеріям і токсинам проникати в кровотік.

Солодка газована вода

У людей із СПК або ЗЗК вживання великої кількості рафінованого цукру, такого як газовані напої, може призвести до розладу шлунково-кишкового тракту, оскільки цукор може погано всмоктуватися в кишечнику. Це призводить до потрапляння води в шлунково-кишковий тракт і кишківник для розведення і вимивання надлишкового цукру, що може призвести до рідких випорожнень і діареї. Дослідження показують, що більш високе споживання цукру може негативно вплинути на мікробіом кишечника, зробивши його незбалансованим, що може призвести до подальших проблем зі здоров'ям.

Чай

Фото: Getty Images

Зелений і чорний, що містять кофеїн, можуть підвищувати кислотність у шлунку, що у деяких людей може викликати печію. Крім того, чай з кофеїном спричиняє ті самі проблеми, що й кава. Якщо ви любите чай, можете вибрати трав'яний або без кофеїну. Насправді було виявлено, що м'ятний чай має потенційно позитивний вплив на травлення: численні дослідження на тваринах і кілька досліджень на людях показали, що він може полегшити біль та допомогти заспокоїти шлунок.

Напої з підсолоджувачами

Коли ви намагаєтеся стежити за калоріями, немає нічого незвичайного в тому, щоб звернутися до напоїв з нульовою калорійністю, в яких використовуються штучні підсолоджувачі, такі як аспартам і сукралоза. На жаль, ці інгредієнти можуть призвести до неприємних симптомів, таких як метеоризм, здуття живота і діарея у деяких людей. Крім того, деякі дослідження засвідчили, що штучні підсолоджувачі призводять до дисбалансу мікробіома кишечника. Якщо ви чутливі до цих штучних підсолоджувачів, вибирайте звичайну воду, яка не містить штучних підсолоджувачів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.