Здуття живота: 9 способів упоратися з дискомфортом та отримати плаский живіт

Здуття живота – неприємна проблема, з якою стикався практично кожен. Як допомогти собі позбутися дискомфорту?

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Більшість людей у якийсь момент свого життя стикалися зі здуттям живота. Однак для деяких це може бути проблемою, яка постійно повторюється й призводить до частого дискомфорту та збентеження. Щоб допомогти впоратись із проблемою та отримати плаский живіт, про який ви мріяли, скористайтеся цими порадами. Про це пише realbuzz.com.

Ведіть харчовий щоденник

Якщо ви схильні до частого здуття живота після їжі, можливо, ви страждаєте на харчову непереносимість. Варто здати аналізи, щоб переконатися чи спростувати це припущення. Найкраще вести харчовий щоденник, записуючи все, що ви їсте, а також будь-які ознаки здуття живота після їжі, щоб відстежити взаємозв'язок.

Приймайте пробіотики

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Здоровий кишечник наповнений корисними бактеріями, які допомагають розщеплювати їжу та запобігають розростанню дріжджів. Проте стрес, прийом ліків (особливо антибіотиків) можуть знизити рівень корисних бактерій у кишечнику. Коли це відбувається, порушується травлення, у кишечнику відбувається дисбаланс бактерій, що призводить до здуття. Щоб виправити це, спробуйте приймати пробіотики. Їх можна знайти не тільки в аптеці, пробіотики містяться, наприклад, у деяких йогуртах. Хоча якщо у вас непереносимість молочних продуктів, то йогурт, навпаки, може викликати здуття живота.

Пийте воду

Хоч би як іронічно це не звучало, підтримка достатньої кількості рідини в організмі — один із найкращих способів зменшити затримку води, яка часто призводить до здуття живота. Крім того, вживання достатньої кількості рідини допоможе покращити травлення та уникнути закрепів. Намагайтеся пити регулярно протягом дня, віддаючи перевагу негазованим напоям, таким як вода, м'ятний або фенхелевий чай.

Уникайте продуктів, що викликають газоутворення

Основною причиною здуття живота є надмірне газоутворення, тому намагайтесь обмежити споживання таких продуктів, як капуста, боби та зернові. Крім того, уникайте підсолоджувачів сорбіту та мальтиту. Намагайтесь не споживати івелику кількість клітковини і не жувати жувальну гумку — це може посилити здуття. Постарайтесь також скоротити споживання рафінованого цукру, ферментованих продуктів, таких як алкоголь, сир, і продуктів, що містять дріжджі, оскільки вони можуть викликати зростання дріжджів у кишечнику, що може призвести до надмірного газоутворення і здуття живота.

Зосередьтеся на їжі

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Якщо ви надто швидко їсте та розмовляєте під час їжі, ви можете заковтувати повітря, а це призводить до надмірної газоутворення. Крім того, оскільки травлення починається у роті, недостатнє пережовування їжі також може вплинути на те, наскільки добре вона перетравлюється. Корисно їсти потроху і часто, оскільки великі порції можуть перевантажити систему травлення.

Допоможіть травленню

Якщо ви регулярно відчуваєте здуття живота після їжі, можливо, у вас низький рівень певних ферментів, а це означає, що їжа не перетравлюється належним чином. Щоб виправити це, спробуйте додавати до їжі натуральні ферменти, такі як папаїн, бромелайн або лактаза, які можуть допомогти травній системі розщеплювати певні продукти.

Будьте активними

Щоб гази швидше проходили через систему травлення при здутті живота, спробуйте вирушити на прогулянку або пробіжку. Крім того, постарайтесь регулярно займатися спортом, оскільки регулярні тренування допомагають підтримувати ефективну роботу травної системи та зміцнюють м'язи живота, що зменшує ступінь розслаблення м'язів живота, коли в кишечнику накопичуються гази.

Розслабтеся

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Однією з головних причин, що викликають проблеми з травленням та здуття живота, є стрес . ШКТ може бути надзвичайно чутливим до гормонів стресу, тому багато людей відчувають біль у животі або здуття в неспокійні періоди свого життя. Щоб зменшити неприємні відчуття, спробуйте подолати стрес, експериментуючи з різними методами релаксації, такими як йога або медитація, щоб знайти саме той, який допоможе саме вам.

Проконсультуйтеся з лікарем

Якщо ви часто страждаєте від хронічного здуття живота, а натуральні засоби не дають очікуваних результатів, слід звернутися до лікаря, щоб обговорити свої симптоми та спробувати точно визначити причину. Оскільки це може бути симптомом деяких хвороб або реакцією на певні ліки, тому важливо проконсультуватися з фахівцем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.