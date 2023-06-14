8 способів прискорити метаболізм і худнути швидше

Їсти все, що душі завгодно і залишатися стрункою — мрія, не інакше. Але це можливо, якщо прискорити свій метаболізм

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Підніміть руку, якщо у вас немає подруги з ідеальною фігурою, яка їсть все і навіть більше, а на запитання, в чому її секрет, відповідає: "У мене швидкий метаболізм!" Всі ми знаємо, що обмін речовин відіграє фундаментальну роль у відносинах між їжею, яку ми їмо, нашою енергією та масою тіла. Про це пише Vogue Italy

"Метаболізм — це просто процес, під час якого наш організм перетворює калорії з їжі на енергію", — пояснює Карен Каммінгс-Палмер, дієтолог і тренер з комплексного здоров'я. "Метаболізм визначається і залежить від статі, віку, гормонального балансу, м'язової маси та особливо від фізичної активності. Температура навколишнього середовища також впливає на швидкість обміну речовин: наприклад, сильна спека чи холод".

Швидкий чи повільний метаболізм? В чому різниця?

"Швидкий метаболізм дозволяє швидко спалювати калорії навіть у стані спокою. Більш повільний метаболізм означає, що потрібно менше калорій, і, отже, менше калорій споживається, щоб підтримувати роботу тіла" — каже дієтолог.

Як розбудити млявий метаболізм?

"Як і коли ми їмо, має значення: занадто багато їжі, очевидно, призводить до збільшення ваги, занадто мало — до уповільнення обміну речовин. Баланс є ключовим: я рекомендую триразове харчування. Один або два білкові, або фруктові перекуси з низьким вмістом цукру можуть бути корисними, але перекушувати весь день — ні", — каже дієтолог. Таким чином, різке скорочення калорій у нашому раціоні може мати протилежний ефект на обмін речовин. Перед вами 8 природних способів, які допоможуть "розбудити" свій метаболізм й бути у чудовій формі, не голодуючи.

Пийте більше води

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Необхідно пити багато води (не менше 2 літрів на день), особливо вранці натще та між прийомами їжі. "Ключовим є підтримання достатньої кількості рідини в організмі. Це не лише допоможе вам почуватися більш ситим (ми часто плутаємо голод зі зневодненням), але й нестача води може призвести до зниження метаболізму, оскільки тілу потрібна вода для переробки калорій", — каже Каммінгс-Палмер.

Тренуйтеся

Фізична активність необхідна для прискорення вашого метаболізму: всього десять хвилин активного тренування (достатньо, щоб збільшити частоту серцевих скорочень) тричі на день вплинуть на ваше здоров'я.та допоможуть спалювати більше калорій, навіть коли ви відпочиваєте", — каже тренер. Поєднуйте кардіо з силовими тренуваннями, а також з пілатес, де опір забезпечується вагою тіла.

Їжте білок

"Вживання білка допомагає збільшити метаболізм не лише тому, що він підтримує м'язи, але й сам процес його вживання вимагає від вашого тіла старанної роботи (а, отже, використання більшої кількості калорій), щоб перетравлювати та засвоїти його", — пояснює Каммінгс-Палмер.

Зелений чай замість кави

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Не можете обійтися без ранкової порції кофеїну? Зелений чай містить менше кофеїну, ніж кава (тому, можливо, його потрібно випити більше), але приносить нашому організму безліч переваг: він багатий на протизапальні та антиоксидантні речовини, включаючи галлат епігаллокатехіну, поліфенол, які допомагають прискорити метаболізм.

Обирайте необроблені продукти

Максимально приберіть зі свого раціону оброблені, рафіновані, консервовані та попередньо приготовлені продукти та додайте свіжих та "живих" продуктів, таких як сезонні фрукти та овочі, а також цільнозернові продукти, бобові, горіхи та насіння. Це принесе користь не тільки вашому здоров'ю з погляду живильних мікроелементів, але й допоможе нам спалювати більше калорій. Насправді рафіновані продукти швидко перетравлюються і вимагають мало калорій для перетравлення, в той час як продукти, багаті на клітковину, вимагають більшої витрати калорій.

Працюйте стоячи

Ви колись чули про столи для роботи стоячи? Працювати стоячи модно, і не тільки з міркувань загального стану здоров'я: тривале сидіння спалює мінімальну кількість калорій, при цьому роблячи невеликі перерви між роботою, прогулюючись по офісу чи роблячи невелику розтяжку, ми струшуємо метаболізм.

Додайте гостроти

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Споживання більшої кількості гострої їжі може вплинути на наш метаболізм, хоча й помірно. Насправді перець чилі містить капсаїцин, речовину, відповідальну за відчуття печіння, яке ми відчуваємо в роті, коли пробуємо його: воно, крім протизапальних та знеболювальних властивостей, виконує термогенну функцію, що стимулює обмін речовин.

Бережіть свій сон

Навіть якщо сон не впливає безпосередньо на обмін речовин, безсонна чи неспокійна ніч створює гормональний дисбаланс, який посилює апетит протягом дня, роблячи нас голодними. Щоб компенсувати це, ми зловживаємо "енергетичними" перекусами, які впливають на баланс калорій.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.