Тягне на солодке! Дієтологиня назвала 10 головних причин
Бажання з’їсти щось солоденьке цілком нормальне і виникає абсолютно у кожного, проте якщо воно перетворюється на не неконтрольоване – організм сигналізує про певні проблеми.
Про те, чому виникає невгамовне спрагле бажання кілограмами поїдати шоколад, печиво та інші солодощі розказала дієтологиня Ганна Пархоменко.
"Десерти привабливо виглядають і потужно стимулюють дофамін, у нас є цей досвід "глюкоза-інсулін-дофамін-приємно", тому ми їх хочемо. Нема тут про що говорити й немає чого соромитись або виправляти" — говорить Ганна.
Ганна не з тих дієтологів, хто жорстко обмежує у харчуванні та накладає заборону на солодке: "Не буде такого харчування, практикуючи яке "ніколи не хочеться солодкого", якщо ви любите солодке. Це неможливо і не має жодного сенсу. Щоб знизити вагу не потрібно відмовлятись від солодкого!".
Проте, за її словами, якщо спрагла потреба у солодкому практично постійна, це може спричинити переїдання та інші неприємні для нашого здоров'я наслідки.
Якщо ви визнаєте, що чергова потреба у шоколаді – вже просто забаганка, а потреба, яку вам важко контролювати, потрібно шукати причину та виправляти це. Отже, дієтологиня виділила наступні причини нездорової жаги до солодкого.
Мало їжі
Калорійність раціону залежить від віку, зросту та активності. Іноді трапляється так, що в намаганні схуднути людина надмірно обмежує свою добову калорійність і організму елементарно не вистачає енергії на забезпечення внутрішніх процесів, тому він подає сигнал – з’їсти солодке, щоб швидко отримати енергію.
Мало вуглеводів
"Ще однією з причин тяги до солодкого може бути мала кількість складних вуглеводів у раціоні (каші, бобові, кукурудза, картопля, батат, макарони). Або взагалі їхня відсутність, або вони є не щодня, або менше, ніж у 2-х прийомах на день і/або займають на тарілках менш як 1/4 обʼєму" — зазначає дієтологиня.
Повне виключення яз раціону або різке обмеження вуглеводів в результаті дасть відсутність сили та енергії, а щоб підживитися, ви будете відчувати нездоровий потяг до солодкого.
Нестача жирів в раціоні
Ще однією причиною сильної тяги до солодкого може бути не достаток жирів у раціоні. Жирів не потрібно боятися, особливо корисних, тому в вашому щоденному раціоні обов’язково мають бути: горіхи, горіхові пасти, авокадо, яйця, сало, масло, жирна риба.
"Прісне" харчування
"Коли основним стравам бракує пікантних смаків, вони слугують ніби прелюдією до десерту або "законною підставою" його зʼїсти, самі ж по собі — несмачні або нейтральні" — зазначає Ганна Пархоменко.
Різке обмеження певних продуктів або харчування лише гречкою з курячим філе може потішити вас короткочасними результатами, адже довго на такому харчуванні ви не витримаєте. Рано чи пізно вам мозок захоче смачної поживної їжі й в результаті це призведе до зриву або переїдання.
Дефіцити
Дуже часто є тяга до певних продуктів через брак певних вітамінів та мінералів. Так, наприклад, солодкого хочеться, коли в організмі не вистачає тирозину, коли в раціоні мало білка, а також дефіцит магнію, заліза цинку, кальцію, триптофану.
Нестача сну
Всім відомо, що від кількості сну в організмі виробляються різноманітні гормони й напевно хоча б раз у житті, коли погано спали вночі, на ранок відчували дуже сильний голод. Це все пов’язано зі зниженням рівня лептину, тому ви не відчуваєте ситості, з’їдаючи звичну порцію їжі. Проте синтез гормону голоду – греліну, навпаки, посилюється, тому навіть переївши, ви дуже швидко знову відчуєте себе голодним. Саме тому сон є надзвичайно важливим, адже чим більше ви недосипаєте, тим більший буде у вас апетит.
Стрес
Стресом, на жаль, зараз нікого не здивуєш. Є категорія людей, яким в стресі потрібно постійно щось жувати – так вони заспокоюються, а є інші – які не можуть з’їсти й крихти. Проте в обох випадках це погано, адже і ті й інші переїдають, просто друга група відривається, коли стрес та тривога минають і людина відчуває себе у безпеці.
Депресія та тривожність
Під час депресії людина не має режиму харчування та не планує меню, тому харчується "швидкою" їжею – шоколад, морозиво, печиво, тістечка тощо.
Бажання їсти солодке під час емоційної тривожності, викликано тим, що солодке провокує посилене вироблення серотоніну. Людина їсть солодке, виробляється велика кількість серотоніну і вона заспокоюється. Проте, це може бути разова акція, така звичка на постійній основі може негативно вплинути не лише на вашу вагу, а й на здоров’я в цілому.
Їжа = задоволення
"Незакрита потреба в дофаміні означає, що не вистачає (по)дій у житті, які б заряджали та давали задоволення від виконаних задач та досягнених цілей" — каже Ганна.
Потрібно розірвати цей зв’ язок та знайти те, що приноситиме вам радість та задоволення, від чого ви будете отримувати позитивні емоції та натхнення.
Табу на солодощі
Будь-яка заборона автоматично стає найбажанішою річчю у світі. Як кажуть, "заборонений плід солодкий". Але це насправді легко виправили. Будь-які заборони в харчуванні не призводять до довгострокових результатів, тому зрозумійте, що немає поганої їжі. Можна з’їсти шоколад, і печиво, і навіть тортик – справа в кількості.
Раніше Фокус писав про корисні поради, які допоможуть вам більше не перїдати
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.