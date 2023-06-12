Тягне на солодке! Дієтологиня назвала 10 головних причин

Бажання з’їсти щось солоденьке цілком нормальне і виникає абсолютно у кожного, проте якщо воно перетворюється на не неконтрольоване – організм сигналізує про певні проблеми.

Related video

Про те, чому виникає невгамовне спрагле бажання кілограмами поїдати шоколад, печиво та інші солодощі розказала дієтологиня Ганна Пархоменко.

"Десерти привабливо виглядають і потужно стимулюють дофамін, у нас є цей досвід "глюкоза-інсулін-дофамін-приємно", тому ми їх хочемо. Нема тут про що говорити й немає чого соромитись або виправляти" — говорить Ганна.

Ганна не з тих дієтологів, хто жорстко обмежує у харчуванні та накладає заборону на солодке: "Не буде такого харчування, практикуючи яке "ніколи не хочеться солодкого", якщо ви любите солодке. Це неможливо і не має жодного сенсу. Щоб знизити вагу не потрібно відмовлятись від солодкого!".

Проте, за її словами, якщо спрагла потреба у солодкому практично постійна, це може спричинити переїдання та інші неприємні для нашого здоров'я наслідки.

Якщо ви визнаєте, що чергова потреба у шоколаді – вже просто забаганка, а потреба, яку вам важко контролювати, потрібно шукати причину та виправляти це. Отже, дієтологиня виділила наступні причини нездорової жаги до солодкого.

Мало їжі

Фото: Getty Images

Калорійність раціону залежить від віку, зросту та активності. Іноді трапляється так, що в намаганні схуднути людина надмірно обмежує свою добову калорійність і організму елементарно не вистачає енергії на забезпечення внутрішніх процесів, тому він подає сигнал – з’їсти солодке, щоб швидко отримати енергію.

Мало вуглеводів

"Ще однією з причин тяги до солодкого може бути мала кількість складних вуглеводів у раціоні (каші, бобові, кукурудза, картопля, батат, макарони). Або взагалі їхня відсутність, або вони є не щодня, або менше, ніж у 2-х прийомах на день і/або займають на тарілках менш як 1/4 обʼєму" — зазначає дієтологиня.

Повне виключення яз раціону або різке обмеження вуглеводів в результаті дасть відсутність сили та енергії, а щоб підживитися, ви будете відчувати нездоровий потяг до солодкого.

Нестача жирів в раціоні

Фото: Getty

Ще однією причиною сильної тяги до солодкого може бути не достаток жирів у раціоні. Жирів не потрібно боятися, особливо корисних, тому в вашому щоденному раціоні обов’язково мають бути: горіхи, горіхові пасти, авокадо, яйця, сало, масло, жирна риба.

"Прісне" харчування

"Коли основним стравам бракує пікантних смаків, вони слугують ніби прелюдією до десерту або "законною підставою" його зʼїсти, самі ж по собі — несмачні або нейтральні" — зазначає Ганна Пархоменко.

Різке обмеження певних продуктів або харчування лише гречкою з курячим філе може потішити вас короткочасними результатами, адже довго на такому харчуванні ви не витримаєте. Рано чи пізно вам мозок захоче смачної поживної їжі й в результаті це призведе до зриву або переїдання.

Дефіцити

Дуже часто є тяга до певних продуктів через брак певних вітамінів та мінералів. Так, наприклад, солодкого хочеться, коли в організмі не вистачає тирозину, коли в раціоні мало білка, а також дефіцит магнію, заліза цинку, кальцію, триптофану.

Нестача сну

Фото: Dalina Rahman/Getty Images

Всім відомо, що від кількості сну в організмі виробляються різноманітні гормони й напевно хоча б раз у житті, коли погано спали вночі, на ранок відчували дуже сильний голод. Це все пов’язано зі зниженням рівня лептину, тому ви не відчуваєте ситості, з’їдаючи звичну порцію їжі. Проте синтез гормону голоду – греліну, навпаки, посилюється, тому навіть переївши, ви дуже швидко знову відчуєте себе голодним. Саме тому сон є надзвичайно важливим, адже чим більше ви недосипаєте, тим більший буде у вас апетит.

Стрес

Стресом, на жаль, зараз нікого не здивуєш. Є категорія людей, яким в стресі потрібно постійно щось жувати – так вони заспокоюються, а є інші – які не можуть з’їсти й крихти. Проте в обох випадках це погано, адже і ті й інші переїдають, просто друга група відривається, коли стрес та тривога минають і людина відчуває себе у безпеці.

Депресія та тривожність

Під час депресії людина не має режиму харчування та не планує меню, тому харчується "швидкою" їжею – шоколад, морозиво, печиво, тістечка тощо.

Бажання їсти солодке під час емоційної тривожності, викликано тим, що солодке провокує посилене вироблення серотоніну. Людина їсть солодке, виробляється велика кількість серотоніну і вона заспокоюється. Проте, це може бути разова акція, така звичка на постійній основі може негативно вплинути не лише на вашу вагу, а й на здоров’я в цілому.

Їжа = задоволення

Фото: Getty Images

"Незакрита потреба в дофаміні означає, що не вистачає (по)дій у житті, які б заряджали та давали задоволення від виконаних задач та досягнених цілей" — каже Ганна.

Потрібно розірвати цей зв’ язок та знайти те, що приноситиме вам радість та задоволення, від чого ви будете отримувати позитивні емоції та натхнення.

Табу на солодощі

Будь-яка заборона автоматично стає найбажанішою річчю у світі. Як кажуть, "заборонений плід солодкий". Але це насправді легко виправили. Будь-які заборони в харчуванні не призводять до довгострокових результатів, тому зрозумійте, що немає поганої їжі. Можна з’їсти шоколад, і печиво, і навіть тортик – справа в кількості.

Раніше Фокус писав про корисні поради, які допоможуть вам більше не перїдати

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.