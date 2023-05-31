Научитесь не переедать! 5 практических советов, которые стоит попробовать

Иногда мы даже не осознаем, насколько много едим, только потому, что смотрим в телефон, а не в тарелку.

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Здоровое и сбалансированное питание очень важно, но не менее важно обращать внимание на количество пищи, которую мы едим. Потому что слишком обильные приемы пищи не только приводят к лишнему весу: они вызывают сонливость, отеки и потерю концентрации, а также перегружают пищеварительную систему.

Однако умеренность требует сверхчеловеческих усилий, как в ресторане, где нас так и манят из меню различные закуски и десерты, так и дома перед любимым сериалом, когда еда становится частью вечернего ритуала или еще хуже — эмоциональной поддержкой.

Словом, прекратить есть, как советуют специалисты, при появлении первых признаков сытости — это настоящий подвиг. К счастью, простые приемы могут помочь нам ограничить объем пищи и не допустить, чтобы она превратилась в бессознательное переедание. Об этом пишет Vogue Italia.

Сосредоточьтесь на том, что вы едите

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Сделайте прием пищи моментом осознания и настоящим сенсорным опытом, а не механическим действием. Закройте глаза и сделайте пару глубоких вдохов, прежде чем приступить к приему пищи. Обратите внимание на запах, консистенцию и вкус блюда. Никогда не ешьте за рабочим столом перед компьютером, просматривая социальные сети на смартфоне или перед телевизором, когда все ваше внимание занимает картинка на экране. Кроме того, сервируйте стол, даже если будете есть наедине и никогда не жуйте "на ходу". Ваш мозг должен понимать, что в данный момент вы едите и получать сигнал о сытости.

Тщательно пережевывайте

Срочный проект, встреча или звонок — и вот уже еда становится бременем, от которого нужно избавиться как можно скорее. Не забывайте, чтобы почувствовать себя сытым, необходимо прожевать каждый кусочек, как рекомендуют специалисты, от 15 до 30 раз, чтобы первое переваривание происходило во рту. Еще один полезный прием, позволяющий не глотать пищу быстро и не есть слишком много, — это класть вилку на тарелку между укусами, а не держать ее наготове в воздухе, наполненную едой.

Чистите зубы сразу после еды.

Этой простой, но гениальной уловкой однажды поделился в интервью актер Мэтью МакКонахи, который заявил что, для того чтобы поддерживать форму и не переедать, он всегда носит с собой зубную щетку и пасту, чтобы чистить зубы сразу после еды. Таким образом, можно избежать соблазна побаловать себя второй порцией или слишком большим количеством десертов. И этот способ действительно работает, попробуйте!

Используйте небольшую тарелку

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Это может быть оптический обман, но за счет уменьшения размера тарелки любое блюдо кажется больше и, следовательно, сытнее. Например, тарелка является идеальной емкостью для приготовления нужной порции, разделения различных ингредиентов для создания приятной для глаз композиции. Пример сбалансированной тарелки? Коричневый рис, нут, чечевица или фасоль, а также сырые разноцветные овощи, такие как шпинат, помидоры, морковь и редис. Сбалансированный прием пищи предусматривает наличие белков, жиров (животных и растительных) и углеводов.

Выпивайте стакан воды перед едой

Специалисты говорят нам, что часто мы жажду принимаем за голод. Таким образом, выпивая стакан воды перед едой, мы точно понимает, что испытываем чувство голода. Кроме того, вода даст нам чувство сытости и уменьшит аппетит еще до того, как мы откусим первый кусочек. Различные исследования подтвердили, что люди, которые пьют воду перед едой, как правило, потребляют меньше калорий, что уменьшает риск набора лишних килограммов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.