Навчіться не переїдати! 5 практичних порад, які варто спробувати

Іноді ми навіть не усвідомлюємо, наскільки багато їмо тільки тому, що дивимося в телефон, а не в тарілку.

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Здорове та збалансоване харчування дуже важливе, але не менш важливо звертати увагу на кількість їжі, яку ми їмо. Занадто великі порції їжі не тільки призводять до зайвої ваги: вони викликають сонливість, набряки та втрату концентрації, а також перевантажують систему травлення.

Однак помірність вимагає надлюдських зусиль, як у ресторані, де нас так і манять з меню різні закуски та десерти, так і вдома перед улюбленим серіалом, коли їжа стає частиною вечірнього ритуалу чи ще гірше – емоційною підтримкою.

Словом, припинити їсти, як радять фахівці, при перших ознаках ситості — це справжній подвиг. На щастя, прості прийоми можуть допомогти нам обмежити обсяг їжі та не допустити переїдання. Про це пише Vogue Italia.

Зосередьтеся на тому, що ви їсте

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Зробіть прийом їжі моментом усвідомлення та справжнім сенсорним досвідом, а не механічною дією. Закрийте очі і зробіть пару глибоких вдихів, перш ніж розпочати їсти. Зверніть увагу на запах, консистенцію та смак страви. Ніколи не їжте за робочим столом перед комп'ютером, переглядаючи соціальні мережі на смартфоні або перед телевізором, коли всю вашу увагу займає картинка на екрані. Крім того, сервіруйте стіл, навіть якщо будете їсти наодинці і ніколи не жуйте "на ходу". Ваш мозок повинен розуміти, що в даний момент ви їсте та отримувати сигнал про ситість.

Ретельно пережовуйте

Терміновий проект, зустріч чи дзвінок — і ось уже їжа стає тягарем, якого треба позбутися якнайшвидше. Не забувайте, щоб відчути ситість, необхідно прожувати кожен шматочок, як рекомендують фахівці, від 15 до 30 разів, щоб перше переварювання відбувалося в роті. Ще один корисний прийом, що дозволяє не ковтати їжу швидко і їсти не дуже багато, — це класти виделку на тарілку між укусами, а не тримати її напоготові в повітрі, наповнену їжею.

Чистіть зуби відразу після їжі.

Цим простим, але геніальним прийомом одного разу поділився в інтерв'ю актор Метью МакКонахі, який заявив, що для того, щоб підтримувати форму і не переїдати, він завжди носить із собою зубну щітку та пасту, щоб чистити зуби відразу після їжі. Таким чином, можна уникнути спокуси побалувати себе другою порцією або надто великою кількістю десертів. І цей спосіб дійсно працює, спробуйте!

Використовуйте невелику тарілку

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Це може бути оптичний обман, але за рахунок зменшення розміру тарілки будь-яка страва здається більшою а, отже, ситнішою. Наприклад, тарілка є ідеальною ємністю для приготування потрібної порції, розділення різних інгредієнтів для створення приємної для очей композиції. Приклад збалансованої тарілки? Коричневий рис, нут, сочевиця або квасоля, а також сирі різнокольорові овочі, такі як шпинат, помідори, морква та редис. Збалансований прийом їжі передбачає наявність білків, жирів (тваринних та рослинних) та вуглеводів.

Випивайте склянку води перед їжею

Фахівці кажуть нам, що часто ми сприймаємо спрагу за голод. Таким чином, випиваючи склянку води перед їжею, ми точно зрозуміємо, чи відчуваємо насправді голод. Крім того, вода дасть нам почуття ситості та зменшить апетит ще до того, як ми відкусимо перший шматочок. Різні дослідження підтвердили, що люди, які п'ють воду перед їжею, зазвичай споживають менше калорій, що зменшує ризик набору зайвих кілограмів.

Раніше Фокус писав про те, яким перекусам віддати перевагу після тренування у залі

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