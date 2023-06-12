Тянет на сладкое! Диетолог назвала 10 главных причин

Желание съесть что-то сладкое вполне нормально и возникает абсолютно у каждого, однако если оно превращается в неконтролируемое – организм сигнализирует об определенных проблемах.

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О том, почему возникает неуемное желание килограммами поедать шоколад, печенье и другие сладости, рассказала диетолог Анна Пархоменко.

"Десерты привлекательно выглядят и мощно стимулируют дофамин, у нас есть этот опыт "глюкоза-инсулин-дофамин-приятно", поэтому мы их хотим. Тут не о чем говорить и нечего стесняться или исправлять" — говорит Анна.

Анна не из тех диетологов, кто жестко ограничивает в питании и накладывает запрет на сладкое: "Не будет такого питания, практикуя которое никогда не хочется сладкого", если вы любите сладкое. Это невозможно и не имеет никакого смысла. Чтобы снизить вес не нужно отказываться от сладкого!".

Однако, по ее словам, если жаждущая потребность в сладком практически постоянна, это может повлечь за собой переедание и другие неприятные для нашего здоровья последствия.

Если вы признаете, что очередная потребность в шоколаде – уже не просто прихоть, а потребность, которую вам трудно контролировать, нужно искать причину и исправлять ее. Итак, диетолог выделила следующие причины нездоровой жажды к сладкому.

Мало еды

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Калорийность рациона зависит от возраста, роста и активности. Иногда случается так, что в попытке похудеть человек чрезмерно ограничивает свою суточную норму и организму элементарно не хватает энергии для обеспечения внутренних процессов, поэтому он подает сигнал – съесть сладкое, чтобы быстро получить энергию.

Мало углеводов

"Еще одной из причин тяги к сладкому может быть малое количество сложных углеводов в рационе (каши, бобовые, кукуруза, картофель, батат, макароны). Или вообще их отсутствие, или они есть, но не каждый день, или меньше, чем в 2-х приемах в день и/или занимают на тарелке менее 1/4 объема" — отмечает диетология.

Полное исключение яз рациона или резкое ограничение углеводов в результате даст отсутствие силы и энергии, а чтобы подпитаться, вы будете испытывать нездоровую тягу к сладкому.

Нехватка жиров в рационе

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Еще одной причиной сильной тяги к сладкому может быть недостаток жиров. Жиров не нужно бояться, особенно полезных, поэтому в вашем ежедневном рационе обязательно должны быть: орехи, ореховые пасты, авокадо, яйца, сало, масло, жирная рыба.

"Пресное" питание

"Когда основным блюдам не хватает пикантных вкусов, они служат прелюдией к десерту или "законным основанием" его съесть, сами же по себе — невкусные или нейтральные" — отмечает Анна.

Резкое ограничение определенных продуктов или питания только гречкой с куриным филе может порадовать вас кратковременными результатами, ведь долго на таком рационе вы не выдержите. Рано или поздно ваш мозг захочет вкусной питательной пищи и в результате это приведет к срыву или перееданию.

Дефициты

Очень часто есть тяга к определенным продуктам вызвана нехваткой витаминов и минералов. Так, например, сладкого хочется, когда в организме не хватает тирозина, когда в рационе мало белка, а также дефицит магния, железа цинка, кальция, триптофана.

Недостаток сна

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Всем известно, что во время сна в организме вырабатываются разнообразные гормоны и наверняка вы хотя бы раз в жизни после бессонной ночи испытывали очень сильный голод. Это связано с понижением уровня гормона лептина, поэтому вы не чувствуете сытости, съедая привычную порцию пищи. Однако синтез гормона голода – грелина, напротив, усиливается, поэтому даже переев, вы очень быстро снова почувствуете себя голодным. Именно поэтому сон чрезвычайно важен, ведь чем больше вы недосыпаете, тем сильнее у вас будет аппетит.

Стресс

Стрессом, к сожалению, сейчас никого не удивишь. Есть категория людей, которым в стрессе нужно постоянно что-то жевать – так они успокаиваются, а есть другие – которые не могут съесть и крохи. Однако в обоих случаях это плохо, ведь и те, и другие переедают, просто вторая группа отрывается, когда стресс и тревога проходят и человек чувствует себя в безопасности.

Депрессия и тревожность

Во время депрессии нет режима питания, человек не планирует свой рацион, поэтому питается "быстрой" пищей – шоколад, мороженое, печенье, пирожные и т.д.

Желание есть сладкое во время эмоциональной тревожности, вызвано тем, что сладкое провоцирует усиленную выработку серотонина. Человек ест сладкое, производится большое количество серотонина и он успокаивается. Однако это может быть разовая акция, такая привычка на постоянной основе может негативно повлиять не только на ваш вес, но и на здоровье в целом.

Еда = удовольствие

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"Незакрытая потребность в дофамине означает, что не хватает действий в жизни, которые бы заряжали и доставляли удовольствие от выполненных задач и достигнутых целей" — говорит Анна Пархоменко.

Необходимо разорвать эту связь и найти то, что приносит вам радость и удовольствие, от чего вы будете получать положительные эмоции и вдохновения.

Табу на сладости

Любой запрет автоматически становится самой желанной вещью в мире. Как говорится, "запретный плод сладок". Но это действительно легко исправить. Какие-либо запреты в питании не приводят к долгосрочным результатам, поэтому примите тот факт, что нет плохой пищи. Можно есть шоколад и печенье, и даже торт – дело в количестве.

Ранее Фокус писал о полезных советах, которые помогут вам больше не переедать

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.