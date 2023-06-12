Здоров'я зсередини. 10 продуктів для здорового кишечника

"Усі хвороби починаються в кишечнику" — про це писав давньогрецький цілитель Гіппократ ще 2,5 тисячі років тому. З того часу нічого не змінилося, і здоровий кишечник впливає на весь організм.

Related video

Мікробіом кишечника впливає на весь організм, включаючи серцево-судинну систему, імунітет, психічне здоров'я, гормональний баланс і підтримка здорової ваги. Нездоровий кишечник може сприяти низці проблем, включаючи діабет, високий кров'яний тиск, синдром подразненого кишечника та тривогу.

Хоча прийом пробіотиків може стимулювати роботу кишківника, необхідно створити міцну основу здорового харчування, яка живитиме корисні бактерії кишківника. Перед вами 10 продуктів, які допоможуть зберегти здоров'я кишечника. Про це пише Well Spa 360

Імбир

Імбир допомагає підтримувати здоров'я кишечника, покращує травлення та полегшує розлад шлунка. Він також може зменшити печію, допомогти при закладеності носа та сприяти зниженню ваги. Гінгерол — натуральна сполука, що міститься у свіжому імбирі, має протизапальні та антиоксидантні властивості, які сприяють відновленню балансу кишечника.

Імбир зазвичай додають у чай, але його також можна додати в смузі або приймати як добавку.

Банани

Фото: Pixabay

Банани містять волокно під назвою інулін, пребіотик, який може допомогти у розвитку мікробіома та забезпечити паливо для хороших бактерій, що допомагають підтримувати здоров'я кишечника.

Банани також є багатим джерелом фруктоолігосахаридів, які діють як пробіотики та сприяють росту корисних бактерій у травному тракті, що зрештою також допомагає оздоровити кишечник.

Йогурт

Йогурт багатий на пробіотики, що корисно при проблемах з кишечником, він поліпшує травлення та сприяє правильному балансу кишкових бактерій. Однак не всі йогурти містять пробіотики, тому обов'язково читайте етикетку та шукайте саме ті, які мають живі бактерії. На думку експертів, йогурт з високим вмістом білка та мінімальною кількістю цукру є найкращим.

Сочевиця

Сочевиця — універсальний продукт, багатий на поживні речовини, такі як залізо, вітаміни групи В, магній, калій і цинк, а також стійкі крохмали, які дуже корисні для здоров'я кишечника.

Резистентні крохмалі – це вуглеводи, які не розщеплюються на цукор та не всмоктуються у тонкому кишечнику. Вони проходять через більшу частину травної системи у незміненому вигляді, зазвичай ферментуючись у товстій кишці. Потім вони знижують рівень pH у товстій кишці, щоб створити середовище, в якому процвітатимуть корисні бактерії.

Сочевицю можна додавати в суп, пасту та салати, запікати з куркою чи рибою в духовці або просто подавати як гарнір.

Мигдаль

Фото: Pixabay

Мигдаль багатий на клітковину, яка може збільшити вироблення бутирату, який виробляється, коли хороші бактерії допомагають розщеплювати харчові волокна в товстій кишці, за даними клініки Клівленда. Він сприяє зростанню ворсинок, мікроскопічних утворень, що вистилають кишечник, і збільшує вироблення муцину, гелеподібної речовини, що покриває внутрішню частину кишечника і підтримує його здоров'я.

Тим не менш, слід також зазначити, що мигдаль містить багато жиру, тому, хоча він і рекомендується для здоров'я кишківника, його слід споживати в помірних кількостях. Додавання мигдалю до смузі на сніданок або йогурт — один із ефективних способів включити його до свого раціону.

Малина

Згідно дієтолога Майкла Хартмана, доктора філософії , малина містить велику кількість вітамінів, поживних речовин, клітковини і води, які можуть змінити склад і різноманітність кишкового мікробіома і допомогти підтримувати здоров'я травного тракту.

Брокколі

Фото: Getty Images

За словами доктора Хартман, вживання великої кількості глибоко пігментованих овочів і свіжої листової зелені, багатої клітковиною і пребіотиками, має вирішальне значення для підтримки здоров'я кишечника. Брокколі — це складний вуглевод, багатий на клітковину, вітаміни А, К, залізо і калій, який може допомогти при втомі і проблемах із травленням.

Топінамбур

За словами доктора Хартмана, ці коренеплоди є чудовим джерелом інуліну, який сприяє здоровому травленню, допомагає контролювати рівень цукру в крові та знизити ризик раку товстої кишки.

Горох

Фото: Pexels

Горох багатий розчинною клітковиною та білком, а також є відмінним джерелом фолієвої кислоти, заліза та калію.

Кімчі

Кімчі — джерело пробіотиків, яке сприяє злагодженій роботі кишечника, покращує здоров'я серця, зменшує запалення та знижує рівень цукру в крові. У процесі приготування кімчі утворюються молочнокислі бактерії, серед яких Lactobacillus та Bifidobacterium.

Раніше Фокус писав про те, які овочі допоможуть вам швидше позбутися зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.