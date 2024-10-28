Ідеально для вегетаріанців: 6 найкращих рослинних джерел омега-3

Ці рослинні продукти не тільки допомагають задовольнити ваші потреби в омега-3, а й містять інші необхідні поживні речовини, що підтримують здоров'я. Навіть якщо ви не їсте жирну рибу, є безліч способів отримати щоденну дозу омега-3.

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Омега-3 жирні кислоти необхідні для здоров'я серця, роботи мозку та зменшення запалення. І найчастіше вони асоціюються з жирною рибою. Якщо ви вегетаріанець або веган, то можете задатися питанням, за допомогою яких продуктів отримати достатню кількість омега-3 в раціоні. На щастя, існує безліч рослинних продуктів, які також містять ці корисні жири. Про найкращі вегетаріанські джерела омега-3 пише Times of India.

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Насіння чіа

Фото: Freepik

Насіння чіа може здатися маленьким і незначним, але воно має потужний живильний ефект. Воно є одним з найкращих рослинних джерел омега-3, адже всього одна столова ложка містить близько 5 грамів цих корисних жирів. Крім омега-3, насіння чіа багате на клітковину, білок і важливі мінерали, такі як кальцій. Насіння чіа дуже універсальне, ним можна посипати свою ранкову кашу, додати його в смузі або приготувати смачний пудинг із чіа.

Насіння льону

Лляне насіння є ще одним джерелом енергії, коли йдеться про вміст омега-3, особливо у формі альфа-ліноленової кислоти (АЛК). Одна столова ложка меленого лляного насіння містить близько 2,5 грамів омега-3. Однак, щоб повною мірою скористатися перевагами, найкраще використовувати мелене лляне насіння, оскільки цільне насіння може проходити через травну систему, так і не засвоївшись. Ви можете змішувати мелене насіння льону з вівсянкою, йогуртом або навіть додавати його у випічку для поживності.

Насіння конопель

Насіння конопель є ще одним фантастичним джерелом омега-3, оскільки містить приблизно 1 грам ALA на три столові ложки. Що відрізняє його від іншого насіння, так це збалансоване співвідношення омега-3 і омега-6 жирних кислот, що чудово підходить для підтримки здоров'я. Крім того, що насіння конопель багате на ці незамінні жири, воно є повноцінним джерелом білка, що містить всі дев'ять незамінних амінокислот. Його тонкий горіховий смак добре підходить для смузі, салатів або навіть для тосту з авокадо.

Волоські горіхи

Фото: Freepik

Волоські горіхи не тільки смачні, а й є одними з небагатьох горіхів, які містять велику кількість омега-3. Жменя волоських горіхів містить приблизно 2,5 грама АЛК. Вони також багаті білком, клітковиною та іншими життєво важливими поживними речовинами, такими як вітамін Е і антиоксиданти, що підтримують здоров'я мозку. Волоські горіхи можна додавати в салати або йогурт, або просто жувати їх як корисний перекус. Це простий спосіб поповнити організм омега-3 без особливих зусиль.

Соєві боби

Соєві боби та інші соєві продукти, такі як тофу, темпе й едамаме, є чудовими вегетаріанськими джерелами омега-3, а чашка варених соєвих бобів містить приблизно 1,2 грама АЛК. Крім вмісту омега-3, соєві боби багаті на білок, залізо і кальцій, що робить їх поживним продуктом у всіх відношеннях. Додайте соєві боби у свій раціон, додаючи їх у печеню, супи або готуючи ситний омлет із тофу на сніданок.

Квасоля

Фото: Freepik

Квасоля може бути не першим продуктом, який спадає на думку як джерело омега-3, але вона дійсно багата на корисні жири. Одна чашка вареної квасолі містить близько 0,1 грама АЛК, а також безліч інших поживних речовин, таких як клітковина, білок і фолієва кислота. Хоча вміст омега-3 в ній нижчий, ніж в інших джерелах у цьому списку, включення квасолі до збалансованої дієти все ж може сприяти задоволенню добової потреби. Додавайте квасолю в супи, тушковані страви або салати для поживності.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.