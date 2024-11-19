Свежесть и безопасность. Как сохранить продукты во время отключения света

После того как снова вернулись отключения электроэнергии, важно вспомнить о правильном хранении продуктов. Узнайте, что вы можете оставить, что выбросить и как использовать то, что у вас есть.

Если вы дорожите содержимым своего холодильника и морозильной камеры, то отключение электроэнергии может вызвать страх, который может быстро перерасти в "А как насчет всей моей еды?" Это обоснованное беспокойство. Если вы хотите узнать, как обезопасить свою еду во время отключения электроэнергии, воспользуйтесь советами и рекомендациями, которые помогут в этом случае, пишет Real Simple.

Подготовка к отключению электроэнергии

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Так как отключения электроэнергии уже являются для нас обычным явлением, приобретите термометр, который показывает температуру в холодильнике и морозильной камере. По данным Министерства сельского хозяйства США, работающий холодильник должен нагреваться не выше 5 градусов, так как бактерии могут расти выше этой температуры, которую Министерство сельского хозяйства США называет "опасной зоной". Любая обычно охлажденная пища, которая находилась в опасной зоне в течение нескольких часов, рискует быть заражена пищевым отравлением.

Поскольку существует ограничение на то, как долго ваш холодильник остается холодным после отключения электроэнергии, также рекомендуется держать в кладовой запас высокопортящихся продуктов (которые не нужно хранить в холодильнике). Основными продуктами тут являются консервы, такие как фасоль и рыба — отличный выбор, как же как и ореховая паста и протеиновые батончики.

Правило четырех часов

По словам FoodSafety.gov, свежие продукты обычно считаются безопасными в холодильнике всего около четырех часов после отключения электроэнергии. Больше нет, и Министерство сельского хозяйства США советует выбрасывать скоропортящиеся продукты, такие как сырое мясо, размораживающееся мясо, яйца, открытые соусы и листовая зелень. Другие продукты, которые также зарабатывают билет в мусорное ведро, включают большинство остатков еды (например, пиццу), салат из яиц или тунца, вареные макароны, рис и картофель, а также молоко, открытые сливочные заправки. Пока электричества нет, держите дверцы холодильника и морозильной камеры как можно дольше закрытыми, чтобы предотвратить утечку холодного воздуха.

Безопасные продукты питания

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Некоторые безопасные продукты включают твердые сыры, плавленные сыры, сливочное масло, неразрезанные фрукты и овощи, открытое арахисовое масло и не сливочные соусы, например, соевый соус. Что касается вашей морозильной камеры, то полная морозильная камера остается в безопасной прохладной зоне около 48 часов, прежде чем вам придется начать все выбрасывать. Помните, что наполовину заполненная морозильная камера прогревается быстрее. Через 48 часов, если продукты все еще холодные на ощупь, как будто они охлаждены, их следует снова заморозить. Если еда разморозилась, то лучше всего ее выбросить.

Сохраните то, что у вас есть

Нет лучшего времени для использования традиционных методов хранения продуктов, чем во время отключения электроэнергии. Подумайте о том, чтобы смешать нарезанные овощи в смузи, гаспачо или соусы, которыми вы можете насладиться сразу или поделиться с соседями. Это также может быть отличным временем для засолки, которая опирается на естественную ферментацию, поэтому вы сможете с легкостью засолить капусту, огурцы и свеклу даже без электроэнергии. Маринование при свечах – прекрасное времяпрепровождение.

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