Салатне питання. Чому Україна у 2022 році ризикує залишитися без власних овочів

Через війну Україна недоотримає 71% урожаю баклажанів, 68% помідорів, 58% перцю, 46% цибулі, 45% огірків, 39% кабачків, 38% моркви, 38% картоплі, 35% буряків і 32% капусти. Чому овочі в Україні стрімко дорожчають і чи загрожує Україні дефіцит болгарського перцю, кабачків, баклажанів і огірків.

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У 2022 році Україна може зіткнутися з дефіцитом овочів. За інформацією проєкту "Сади Перемоги", через розв’язану Росією війну Україна недоотримає 71% врожаю баклажанів, 68% помідорів, 58% перцю, 46% цибулі, 45% огірків, 39% кабачків, 38% моркви, 38% часнику, 36% картоплі, 35% буряку та 32% капусти.

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Відповідний розрахунок спирається на ситуацію станом на кінець березня 2022 року. І хоча пізніше ворог відступив з Київської, Чернігівської та Сумської областей, навряд чи справи покращилася кардинально.

По-перше, на звільненій території поля потребують розмінування.

По-друге, вирощування низки овочів, зокрема — помідорів, баклажанів, перцю, зосереджено на півдні України, значна частина якого залишається під контролем окупантів.

На вагу золота. Які овочі наскільки можуть подорожчати в Україні

Ціни на овочі в Україні злетіли одразу після початку війни. За даними Держстату, у березні 2022 року проти грудня 2021-го картопля подорожчала на 33,6% до 11,70 грн/кг, цибуля – на 60,6% до 19,42 грн/кг, буряк – на 64,2% до 21,91 грн/кг, а морква та капуста білокачанна зросли в ціні вдвічі, до 20,06 грн/кг і 23,34 грн/кг відповідно.

Особливо помітно подорожчали помідори. По даним порталу minfin.com.ua, який веде моніторинг цін у супермаркетах, тільки у квітні томати подорожчали на 53,22%, в березні було подорожчання на 8,38%. Станом на 17 квітня середня ціна звичайних червоних помідорів складає 80,23 грн/кг, рожевих — 157,20 грн/кг.

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Інна Сало, завідувачка відділом ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", головним чинником подорожчання овочів називає збільшення витрат виробників на енергоносії, транспорт, комунальні послуги, електроенергію та ін. Через війну з Росією до кінця травня експертка очікує підвищення споживчих цін ще на 25-30% залежно від виду овочів.

"Ранні овочі вирощуються в теплицях переважно на заході та півдні країни, і на фоні війни їх збирання та збут суттєво ускладнилися, — коментує Інна Сало. — Є втрати площ під овочевими культурами на Херсонщині, частині Запорізької області та в інших регіонах, де тривають бої. З іншого боку, імпорт тепличних овочів із Туреччини також ускладнений через проблеми з логістикою".

Ці фактори впливають на динаміку цін. На думку співрозмовниці Фокусу, в регіонах вирощування овочів пропозиція може бути надлишковою, а в інших, навпаки, спостерігатися дефіцит і цінові стрибки.

На думку Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), подальша динаміка цін на овочі залежатиме від співвідношення попиту та пропозиції.

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"Якщо погодні умови дозволять отримати гарний урожай овочів, значного зростання цін не буде. Виїзд за кордон через військові дії великої кількості українців знижує попит. І навіть при обмеженій пропозиції ціни не будуть стрімко зростати через зниження купівельної спроможності українців під час і одразу після закінчення війни", — уточнює співрозмовниця Фокусу. Проте, якщо уявити, що всі вимушені мігранти різко повернуться в Україну, дефіцит овочів може загостритися, а ціни стати недоступними для більшості громадян.

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Загрозу для майбутнього врожаю овочів в Україні несе не тільки окупація частини територій, а й дефіцит витратних ресурсів для проведення весняних робіт. За інформацією Світлани Литвин, сільгоспвиробники забезпечені пальним лише на 40%, засобами захисту рослин — на 60%, насінням — на 75%, добривами — на 80%.

Окремих даних щодо овочівництва в УКАБ немає, але, вочевидь, ситуація є подібною. Тобто, як зауважує Інна Сало, через війну в Україні існують ризики порушення технологічних умов посадки, догляду та збору врожаю внаслідок проблем із забезпеченням пальним, добривами.

[ + – ] Ціни на овочі не стрімко зростатимуть через зниження купівельної спроможності українців під час і відразу після закінчення війни, вважає експертка

"Поступово вдається відновлювати ланцюги поставок, і рівень забезпеченості зростає. Однак, напевно, однією з основних проблем для агровиробників є відсутність фінансових ресурсів для придбання всіх необхідних матеріалів", — продовжує Світлана Литвин. Допомогти агрогосподарствам, за словами співрозмовниці Фокусу, покликані безвідсоткові кредити на суму до 60 млн грн, а також скасування додаткових процедур із сертифікації насіння, полегшення доступу до пального, добрив, засобів захисту рослин тощо.

З забезпеченням ресурсами агровиробникам допомагає і уряд, і різноманітні фонди. Наприклад, за підтримки Мінагрополітики і міжнародних партнерів стартувала ініціатива "Сади перемоги". Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів ЗМІ, що цей проєкт допоможе надати необхідні матеріали для всіх українців, які готові вирощувати агропродукцію на кожному клаптику землі .

Як приклад приватних проєктів Світлана Литвин згадує благодійну ініціативу відомого українського агробізнесмена Алекса Ліссітси Borsch. У межах цього проєкту планується зібрати 1 млн євро для закупівлі насіння або розсади овочів борщового набору — капусти, моркви, цибулі та буряку — для безкоштовної роздачі в Україні в найбільш постраждалих від війни областях. Як зауважує Литвин, ініціатива направлена саме на господарства населення, що допоможе громадянам забезпечити себе овочами на цілий рік і частково реалізувати їх.

Ставка подібних ініціатив на малі господарства громадян не випадкова. Як зауважує Інна Сало, основна частка (85%) у формуванні товарної пропозиції овочів належатиме приватним господарствам.