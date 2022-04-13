Кошик воєнного часу: святкування Великодня обійдеться на 25% дорожче

Експерти Інституту аграрної економіки підрахували, що традиційний набір продуктів до Великодня цього року коштує 972 грн, а випічка паски власноруч коштуватиме господині 134 грн за кілограм.

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У 2022 році православні християни в Україні святкують Великдень 24 квітня. Вперше в історії незалежної України свято має відбутися в умовах воєнного стану. Для тих, хто залишається в Україні та збирається відсвяткувати з традиційним освяченням великоднього кошика, за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки, витрати на сім'ю з 4-х осіб становитимуть близько 972 грн, що на 192 грн або на 24,6 % дорожче, ніж у 2021 році. Ця сума враховує вартість традиційної паски, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м'якого та твердого сиру, хрону та солі.

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За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, домашня випічка паски коштуватиме близько 134 грн за кг. Розрахунок спирається на традиційний рецепт: 700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок.

Якщо порівняти з 2021 роком, домашня паска подорожчала на 11,7%, що Юрій Лупенко пояснює різким зростанням цін на борошно (+58,8%), молоко (+50,4%) та вершкове масло (+24,5%). Проте експерт припускає, що в торгових мережах готові паски коштуватимуть ще дорожче.

Щодо інших продуктів, лише ціни на яйця залишаються практично на рівні квітня минулого року (36 грн за десяток), тоді як ціни на інше зросли на 11,7-58,0%. Наприклад, пів кіло домашньої ковбаски для великоднього кошика коштуватиме 160 грн (300-340 грн за кг), буженини — 168 грн (320-350 грн за кг), сала — 79 грн (150-160 грн за кг). Вартість цих продуктів збільшилася на 23,1%, 24,4% та 58% відповідно. Подорожчання м'ясних виробів, вочевидь, пов'язане зі значними труднощами, які переживає українське тваринництво під час війни, про що нещодавно в огляді галузі писав "Фокус".

Якщо додати до великоднього кошика ще й свіжі овочі (помідори, огірки та яблука) та пляшку червоного вина витрати зростуть до 1210 грн, що на 247 грн або 25,6% більше, ніж минулого року. Зокрема, пляшка вина Кагор у середньому коштуватиме 120 грн (від 80 до 135 грн). Юрій Лупенко зазначає, що проти 2021 року ціна на овочі зросла у 1,9-2,1 раза. Зокрема, помідори подорожчали до 84-115 грн за кг, огірки — до 80-148 грн, і лише яблука залишилися на рівні минулого року — 14-25 грн за кілограм. Для розрахунку кошика використовували вартість 0,5 кг вищезгаданих продуктів.

За даними Держстату, лише за березень 2022 року, якщо порівняти з лютим, фрукти подорожчали на 21,3%, а овочі — на 15,5%. Загалом, харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 6,2%. Детально динаміку цін на споживчі товари та передумови їхнього швидкого зростання у воєнний час Фокус аналізував в одній із попередніх публікацій.

Про суттєве зростання цін на традиційні овочі після вторгнення Росії також повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ). За інформацією УКАБ, за період з 24 лютого до 12 квітня середня ціна моркви зросла на 22% — до 22,30 грн за кг, на цибулю — на 13% до 17,95 грн за кг, на капусту — на 11% до 23,93 грн/кг. Серед передумов такого зростання цін називають не лише війну, а й сезонний фактор, який штовхатиме ціни вгору аж до надходження нового врожаю.

"Нинішнє, досить суттєве зростання вартості великоднього кошика, однозначно, стало наслідком воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та подорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах ", — коментує ситуацію Юрій Лупенко.

Нагадаємо, у 2021 році пасхальний кошик за підрахунками Інституту аграрної економіки коштував 780 грн. Тоді, в мирні часи, його подорожчання, якщо порівняти з 2020 роком, було досить суттєвим і становило 160 грн або 25,8%. Зокрема це пояснювали сплеском цін на продукти на тлі карантинних обмежень через епідемію COVID-19. Головною несподіванкою 2021 року стало подорожчання яєць на 90%. У 2020 році мінімальний великодній набір коштував 620 грн.

Раніше Фокус писав, що агресія Росії проти України підриває продовольчу безпеку у світовому масштабі.