Корзина военного времени: празднование Пасхи обойдется на 25% дороже

Эксперты Института аграрной экономики подсчитали, что традиционный набор продуктов к Пасхе в єтом году стоит 972 грн, а выпечка паски собственноручно обойдется хозяйке в 134 грн за килограмм.

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В 2022 году православные христиане в Украине будут отмечать Пасху 24 апреля. Впервые в истории независимой Украины праздник должен пройти в условиях военного положения. Для тех, кто остается в Украине и собирается отметить торжество с традиционным освящением пасхальной корзины, по подсчетам ученых Института аграрной экономики, расходы на семью из 4-х человек составят около 972 грн, что на 192 грн или на 24,6 % дороже, чем в 2021 году. Приведенная сумма учитывает стоимость традиционной паски, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, хрена и соли.

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По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, домашняя выпечка паски будет стоить около 134 грн за кг. Расчет опирается на традиционный рецепт: 700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма.

По сравнению с 2021 годом, домашняя паска подорожала на 11,7%, что Юрий Лупенко объясняет резким ростом цен на муку (+58,8%), молоко (+50,4%) и масло сливочное (+24,5%). Однако эксперт предполагает, что в торговых сетях готовые паски обойдутся еще дороже.

Что касается других продуктов, только цены на яйца остаются практически на уровне апреля прошлого года (36 грн за десяток), тогда как цены на остальные продукты выросли на 11,7-58,0%. Например, полкило домашней колбаски для пасхальной корзины будет стоить 160 грн (300-340 грн за кг), буженины – 168 грн (320-350 грн за кг), сала – 79 грн (150-160 грн за кг). Стоимость этих продуктов увеличилась на 23,1%, 24,4% и 58% соответственно. Подорожание мясных изделий, очевидно, связано со значительными трудностями, которые переживает украинское животноводство во время войны, о чем недавно в обзоре отрасли писал "Фокус".

Если добавить в пасхальную корзину еще и свежие овощи (помидоры, огурцы и яблоки) и бутылку красного вина расходы возрастут до 1210 грн, что на 247 грн или 25,6% больше, чем в том году. В частности, бутылка вина Кагор в среднем будет стоить 120 грн (от 80 до 135 грн). Юрий Лупенко отмечает, что по сравнению с 2021 годом цена на овощи выросла в 1,9-2,1 раза. В частности, томаты подорожали до 84-115 грн за кг, огурцы – до 80-148 грн, и только яблоки остались на уровне прошлого года – 14-25 грн за килограмм. Для расчета корзины использовалась стоимость 0,5 кг вышеназванных продуктов.

По данным Госстата, только за март 2022 года по сравнению с февралем фрукты подорожали на 21,3%, а овощи – на 15,5%. В целом, пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 6,2%. Подробно динамику цен на потребительские товары и предпосылки их быстрого роста в военное время Фокус анализировал в одной из предыдущих публикаций.

О существенном росте цен на традиционные овощи после вторжения России также сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ). По информации УКАБ, за период с 24 февраля до 12 апреля средняя цена моркови выросла на 22% до 22,30 грн за кг, на лук — на 13% до 17,95 грн за кг, капусту — на 11% до 23,93 грн за кг. Среди предпосылок такого роста цен называют не только войну, но и сезонный фактор, который будет толкать цены вверх вплоть до поступления нового урожая.

"Нынешний, довольно существенный рост стоимости пасхальной корзины, однозначно, стал следствием военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и подорожанием горючего, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – комментирует ситуацию Юрий Лупенко.

Напомним, в 2021 году пасхальная корзина по подсчетам Института аграрной экономики стоила 780 грн. Тогда, в мирные времена, его подорожание по сравнению с 2020 годом было довольно существенным и составило 160 грн или 25,8%. В частности, это объясняли всплеском цен на продукты на фоне карантинных ограничений в связи с эпидемией COVID-19. Главной неожиданностью 2021 стало подорожание яиц на 90%. В 2020 году минимальный пасхальный набор стоил 620 грн.

Ранее Фокус писал, что агрессия России против Украины подрывает продовольственную безопасность в мировом масштабе.