Війна та ціни: як і чому дорожчають продукти в Україні

Інфляція пришвидшується. За даними Держстату, у березні споживчі ціни виросли на 6,2%, але окремі продукти харчування подорожчали на 15-25%.

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Держстат відрапортував про зростання споживчих цін в Україні. За даними відомства, в Україні в березні, порівняно з лютим, найбільше подорожчали фрукти — на 21,3% та овочі — на 15,5%. Про це Держстат повідомив у своєму свіжому експрес-випуску. Загалом продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,2%. Це досить багато — ще в лютому зростання цієї групи було на рівні 2,4%.

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Про прискорення зростання цін у Нацбанку говорили, ще коментуючи дані за лютий: "Інфляційний тиск посилювався на тлі нагнітання військової загрози та, зрештою, вторгнення Росії до України наприкінці лютого. Передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування та паливо через надмірний попит та порушення ланцюжків поставок", — зазначили в НБУ.

[ + – ] Довга логістика впливає на ціни в супермаркетах — вони зростають Фото: Getty Images

Соковиті та дорогі: як змінюються ціни на овочі та фрукти

У лютому, порівняно з січнем, найбільше подорожчали овочі — на 12,1%. У березні овочі подорожчали ще більше – на 15,5%, а фрукти – на 21,3%.

Журналістка Фокусу порівняла суми в чеках станом на середину січня, лютого та березня. З'ясувалося, що за багатьма позиціями відбулося дуже помітне зростання цін.

Скільки коштують овочі у магазинах Києва

У січні у столичному супермаркеті огірок короткоплідний коштував 71,49 грн/кг, зараз у тому самому магазині найдешевший варіант огірків — по 86 грн/кг, і це зі знижкою. Найчастіше огірки можна зустріти у супермаркетах за ціною 110-140 грн./кг.

Жовті помідори у січні коштували близько 140 грн/кг, а зараз – 250 грн/кг.

Кабачок у січні коштував 66,99 грн/кг, зараз цього товару немає у тому ж столичному супермаркеті, а у Львові ціна становить 139 грн/кг.

Пекінська капуста вибивається із загальної тенденції: у січні коштувала 47,19 грн/кг, а зараз у тому ж київському магазині — 38 грн/кг.

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, пояснив зростання цін на овочі так: "Зазвичай січень і лютий — найхолодніші місяці, у цей час овочі, що вирощуються в теплицях, природньо дорожчають. Цього року в Україні та за кордоном дуже сильно зріс у ціні газ. Через це українське тепличне виробництво майже зупинялося, ціни дуже зросли. Переключалися на турецькі, бо у Туреччині було тепліше і потрібно було менше газу з кліматичних причин".

[ + – ] Ціни на огірки в супермаркетах Києва зросли майже вдвічі Фото: pexels.com

Зростання цін на фрукти теж відчутне

Фрукти також подорожчали. У січневому чеку ціна на банан становила 30,99 грн/кг, за місяць – 32,89 грн, а у березні у Львові банани коштували вже 39,59 грн. Не варто виключати військовий фактор у питанні зростання цін на овочі та фрукти. В умовах закритого неба та заблокованих портів надходити імпорт може лише фурами з ЄС, а не безпосередньо з Туреччини чи Єгипту.

Довга логістика впливає на ціни — вони ростуть.

Крупи, молочка, м'ясо: ціни зростають

Помітно подорожчали й інші товари: кілограмова пачка гречаної крупи в чеку за 20 лютого коштувала 47,49 грн, а зараз у Львові гречку на вагу можна купити за 53,5 грн/кг.

Макарони виробництва Італії чи Туреччини теж подорожчали: якщо у середині лютого їх у великих мережах продавали по 28-38 грн. за пачку вагою 450-500 грамів, то в середині березня (і зараз) ціна – 42-58 грн. Втім, є і регіональні особливості — чим далі великий продуктовий магазин від зони бойових дій, тим більшими можуть бути знижки і тим вигідніші акції на ті чи інші товари.

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М'ясна справа: чи вистачить Україні сил та ресурсів втримати власне виробництво м'яса

У Нацбанку ще в березні, коментуючи дані за лютий, наголошували, що молочна продукція та м'ясні вироби дорожчали через збільшення вартості сировини та доставки. Звертали увагу, що подорожчали імпортні продукти — кава, шоколад, рибні продукти та сухофрукти. Це пояснили ослабленням курсу гривні та проблемами із доставкою цих продуктів до України.

Змінилася і ціна м'яса. Найнезначніші коливання – у цінах на курку, а найвідчутніші – у ціні телятини, яка з 180-220 грн. за кг у деяких мережах подорожчала до 280-350 грн/кг.

Втім, треба мати на увазі, що у тваринництві України через військові дії у низці регіонів сталася справжня криза.

Небезпечна весна. Які ризики створює війна для продовольчої безпеки

Виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук оптимістично оцінює ситуацію із продовольчими товарами. Він впевнений: попри війну Україні не загрожують голодні часи.

"У нас навіть після всіх цих бойових дій майже не постраждало сільське господарство. Ми мали чудовий урожай минулого року. Навіть якщо знищено якісь склади з агропродукцією, я думаю, що це незначна частина, особливо якщо порівнювати з вартістю випущених на них ракет", — каже Боярчук.

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Експерт додає, що в Україні достатньо запасів кормів для худоби для отримання молочних та м'ясних продуктів.

"Проблема не в тому, що цих продуктів немає, а в тому, що ми не можемо їх вивезти через заблоковані порти. І це проблема не для нас, а для світу. Від таких постачань залежать Єгипет, Ліван, Туніс, а також Китай та Індія", — резюмує Боярчук.

Втім, затяжна війна все ж таки не обіцяє нічого доброго ні українському споживачу, ні країнам, які традиційно купують у українських постачальників зерно, м'ясо та олію. Оскільки роль України у загальносвітовій продуктовій безпеці – дуже велика. Адже країна – п'ятий за обсягами постачання постачальник пшениці у світі. Крім того, Україна — найбільший світовий виробник і експортер соняшникової олії.