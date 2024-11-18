Курячі котлети з овочами в духовці: рецепт смачної та корисної страви (відео)

Якщо вам хочеться смачно поїсти без шкоди для фігури, то цей рецепт для вас.

Кому не хочеться швидко та корисно поїсти без шкоди для смаку та для фігури. Спробуйте приготувати ідеальну страву для всієї родини: курячі котлети з овочами в духовці. Буде потрібен мінімальний набір інгредієнтів, а котлети вийдуть дивовижно смачними. Рецептами поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком Cosanzenele Gatesc.

Курячі котлети з овочами в духовці

Курячі котлети з овочами в духовці

Інгредієнти:

700 г курячої грудки;

2 картоплини побільше;

одна морквина;

одна цибулина;

зубчик часнику;

одне яйце;

сіль і перець за смаком;

свіжий кріп (або інша зелень) за уподобаннями.

Щоб полегшити роботу на кухні, використовуйте кухонний комбайн, або блендер. Якщо немає, скористайтеся ножем і можете взяти готовий курячий фарш.

Спочатку нарізаємо овочі, потім курячу грудку. Ще додаємо кріп для смаку. Подрібніть усі інгредієнти в блендері. Потім усю цю смакоту складіть у миску, розбийте яйце, приправте сіллю та свіжомеленим перцем і добре перемішайте.

Формуємо класичні котлети вологими руками, які викладаємо на деко, застелене папером для випікання, і ставимо прямо в духовку. Формуйте невеликі котлетки. Готуйте при температурі 180 градусів, або менше, залежить від вашої духовки. Через 15 хвилин переверніть їх на інший бік, щоб вони добре підрум'янилися.

Результат виходить чудовий. Такі котлети можна їсти із зеленим салатом, або з соусом на ваш смак. Можете додати й інші овочі на ваш смак.

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