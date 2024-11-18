Куриные котлеты с овощами в духовке: рецепт вкусного и полезного блюда (видео)

Если вам хочется вкусно поесть без ущерба для фигуры, то этот рецепт для вас.

Кому не хочется быстро и полезно поесть без ущерба для вкуса и для фигуры. Попробуйте приготовить идеальное блюдо для всей семьи: куриные котлеты с овощами в духовке. Потребуется минимальный набор ингредиентов, а котлеты получатся изумительно вкусными. Рецептами поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником Cosanzenele Gatesc.

Куриные котлеты с овощами в духовке

Куриные котлеты с овощами в духовке

Ингредиенты:

700 г куриной грудки;

2 картофелины покрупнее;

одна морковка;

одна луковица;

зубчик чеснока;

одно яйцо;

соль и перец по вкусу;

свежий укроп (или другая зелень) по предпочтениям.

Чтобы облегчить работу на кухне, используйте кухонный комбайн, или блендер. Если нету, воспользуйтесь ножом и можете взять готовый куриный фарш.

Сначала нарезаем овощи, затем куриную грудку. Еще добавляем укроп для вкуса. Измельчите все ингредиенты в блендере. Затем все эти вкусности сложите в миску, разбейте яйцо, приправьте солью и свежемолотым перцем и хорошо перемешайте.

Формируем классические котлеты влажными руками, которые выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и ставим прямо в духовку. Формируйте небольшие котлетки. Готовьте при температуре 180 градусов, или меньше, зависит от вашей духовки. Через 15 минут переверните их на другую сторону, чтобы они хорошо подрумянились.

Результат получается отличный. Такие котлеты можно есть с зеленым салатом, или с соусом по вашему вкусу. Можете добавить и другие овощи по вашему вкусу.

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