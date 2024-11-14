Тают во рту: рецепт котлет из тыквы с фетой

Котлеты из тыквы, сыра и укропа — одно из тех кулинарных изысков, которым удается сочетать простоту ингредиентов с изысканностью вкуса.

Котлеты бывают не только из мяса, но и из овощей. Из тыквы такие котлеты, или оладьи тоже можно приготовить на легкий обед, семейный ужин или даже как изысканный аперитив для особого случая. Ингредиенты очень простые, а приготовить такие котлеты очень просто. Рецептом поделились на сайте Сlick.

Котлеты из тыквы с фетой

Ингредиенты:

2 средние тыквы;

200 г сыра брынза или фета;

2 яйца;

3 столовые ложки муки;

1 пучок свежего укропа;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Сначала подготовьте тыкву: тыквы вымойте и натрите на терке. Посыпьте их солью и оставьте на 10 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость. После этого хорошенько отожмите натертую тыкву руками или марлей. Смешиваем ингредиенты: в большой миске взбейте яйца и добавьте раскрошенный сыр. Идеально подойдут брынза или сыр фета, поскольку они придают котлетам соленую и сливочную нотку. Добавьте хорошо отжатую мякоть тыквы и мелко нарезанный укроп. Посолите и поперчите по вкусу, но будьте осторожны, не добавляйте слишком много соли, так как сыр уже соленый.

Постепенно добавляйте муку и хорошо перемешайте, пока не получите однородную массу, которой легко придавать форму. При необходимости можно добавить еще немного муки. Сформируйте котлеты размером с грецкий орех, слегка приплюснув их руками.

Нагрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте фрикадельки с обеих сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы впитать излишки масла.

Полезные советы:

Если вам нужен более здоровый вариант, вы можете запекать фрикадельки в духовке при температуре 180°C примерно 20–25 минут, перевернув их в середине приготовления, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Котлеты из тыквы, сыра и укропа подаются теплыми со свежим салатом или чесночно-йогуртовым соусом.

Их легкая текстура и пикантный вкус нравится буквально всем. Они очень вкусные и в холодном виде, их можно взять с собой на обед или пикник.

В заключение отметим, что эти овощные котлеты — это не только деликатес, но и отличный способ ввести в свой рацион больше овощей.

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