Хоккайдо, мускатная или тыква спагетти: какой вид тыквы самый полезный для здоровья

Невозможно представить осень без тыквы: каша, оладьи, чизкейк, салат или мясо – тыква украсит буквально любое блюдо. Популярный осенний овощ вкусен, прост в приготовлении и действительно полезен. Но давайте разберемся, какой вид тыквы полезнее.

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Тыква — это питательная бомба и один из самых полезных осенних овощей. Имея более 800 разновидностей, тыква предлагает массу питательных веществ и существенную пользу для здоровья. Самая популярная тыква — Хоккайдо, она имеет ярко-оранжевый цвет и фруктовую мякоть. О том, является ли она также самой полезной для здоровья, пишет Fit For Fun.

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Насколько полезна тыква?

Фото: Freepik

Осенние овощи очень популярны не только из-за их вкуса, но также из-за их полезных для здоровья свойств. Тыква занимает среди них не последнее место. Она содержит бета-каротин, калий, витамины В1, В2, В6, витамин С и клетчатку.

Бета-каротин отвечает за ярко-оранжевый цвет и содержится в основном в кожуре. В организме он преобразуется в витамин А. Этот витамин важен для зрения и иммунной системы.

Калий поддерживает здоровье сердца, а витамины группы B важны для обмена веществ и функции нервной системы.

Витамин С укрепляет иммунную систему и способствует выработке коллагена, отвечающего за красоту и молодость кожи.

Клетчатка поддерживает пищеварение и помогает похудеть.

И есть определенный вид тыквы, который содержит больше всего питательных веществ и, соответственно, является самым полезным.

Самая полезная тыква

Фото: Freepik

Самая популярная тыква на самом деле также и самая полезная: тыква Хоккайдо является чемпионом по питательности среди всех видов тыкв. Она особенно богата бета-каротином, витамином С и клетчаткой. Она также оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. А высокое содержание клетчатки в этом виде тыквы поддерживает процесс пищеварения и помогает похудеть. Ее ореховый вкус особенно подходит для вкусных тыквенных супов.

Однако у тыквы Хоккайдо есть небольшой недостаток: она содержит от 60 до 70 калорий на 100 грамм и является самой калорийной из тыкв. Для сравнения: в мускатной тыкве содержится максимум 50 калорий, а в тыкве спагетти около 30 калорий на 100 граммов.

Но это не делает Хоккайдо плохим или способствующим набору веса продуктом. Ее клетчатка обеспечивает длительное чувство сытости, поэтому при умеренном употреблении, тыква Хоккайдо даже может помочь вам похудеть.

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Ранее Фокус писал о том, что диетолог рассказала, чем полезна тыква, и как ее вкусно приготовить.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту