Хоккайдо, мускатний чи гарбуз спагеті: який вид гарбуза найкорисніший для здоров'я

Неможливо уявити осінь без гарбуза: каша, оладки, чизкейк, салат або м'ясо — гарбуз прикрасить буквально будь-яку страву. Популярний осінній овоч смачний, простий у приготуванні та дійсно корисний. Але давайте розберемося, який вид гарбуза найкорисніший.

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Гарбуз — це поживна бомба й один із найкорисніших осінніх овочів. Маючи понад 800 різновидів, гарбуз пропонує масу поживних речовин та суттєву користь для здоров'я. Найпопулярніший гарбуз — Хоккайдо, він має яскраво-помаранчевий колір і фруктову м'якоть. Про те, чи є він також найкориснішим для здоров'я, пише Fit For Fun.

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Наскільки корисний гарбуз?

Фото: Freepik

Осінні овочі дуже популярні не лише через їхній смак, а й через їхні корисні для здоров'я властивості. Гарбуз посідає серед них не останнє місце. Він містить бета-каротин, калій, вітаміни В1, В2, В6, вітамін С і клітковину.

Бета-каротин відповідає за яскраво-помаранчевий колір і міститься переважно в шкірці. В організмі він перетворюється на вітамін А. Цей вітамін важливий для зору та імунної системи.

Калій підтримує здоров'я серця, а вітаміни групи B важливі для обміну речовин і функції нервової системи.

Вітамін С зміцнює імунну систему і сприяє виробленню колагену, що відповідає за красу і молодість шкіри.

Клітковина підтримує травлення і допомагає схуднути.

І є певний вид гарбуза, який містить найбільше поживних речовин і, відповідно, є найкориснішим.

Найкорисніший гарбуз

Фото: Freepik

Найпопулярніший гарбуз насправді також і найкорисніший: гарбуз Хоккайдо є чемпіоном за поживністю серед усіх видів гарбузів. Він особливо багатий на бета-каротин, вітамін С і клітковину. Він також чинить протизапальну та антиоксидантну дію. А високий вміст клітковини в цьому виді гарбуза підтримує процес травлення і допомагає схуднути. Його горіховий смак особливо підходить для смачних гарбузових супів.

Однак у гарбуза Хоккайдо є невеликий недолік: він містить від 60 до 70 калорій на 100 грамів і є найкалорійнішим із гарбузів. Для порівняння: у мускатному гарбузі міститься максимум 50 калорій, а в гарбузі спагетті приблизно 30 калорій на 100 грамів.

Але це не робить Хоккайдо поганим або таким, що сприяє набору ваги, продуктом. Його клітковина забезпечує тривале відчуття ситості, тому за помірного вживання гарбуз Хоккайдо навіть може допомогти вам схуднути.

Нагадаємо, 7 корисних властивостей гарбузового насіння для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня розповіла, чим корисний гарбуз, і як його смачно приготувати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця