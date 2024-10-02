Осенний суперфуд. Диетолог рассказала, чем полезна тыква, и как ее вкусно приготовить

Все знают о пользе авокадо и батата, а тыкву, которая более доступна и не менее питательна, сильно недооценивают. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает о том, чем полезна тыква и как её включить в свой рацион.

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Тыква может разнообразить ваш рацион в холодное время года и позаботиться о вашем здоровье. Тыква — это осенний суперфуд, настоящая сокровищница витаминов и минералов, поэтому она непременно заслуживает места в вашем рационе. Кроме витаминов и минералов, тыква является источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение, и антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов. Магистр нутрициологии, диетолог Алина Дяченко рассказывает Фокусу, какие полезные нутриенты содержатся в тыкве, как ее лучше потреблять и вкусно готовить.

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Чем полезна тыква

Фото: Freepik

Тыква богата витаминами и минералами, в частности:

Витамин А. Способствует поддержанию здорового зрения, снижает риск развития возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта, и помогает улучшить общее состояние кожи.

Витамин С. Является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран, улучшает состояние кожи и защищает организм от вирусов и инфекций.

Витамин Е. Известен своей способностью защищать клетки от оксидативного стресса, сохранять молодость кожи и способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Витамины группы В (B1, B2, B6). Важны для нормальной работы нервной системы, поддерживают энергетический обмен, помогают снижать усталость и улучшают настроение.

Калий. Способствует нормализации артериального давления, поддерживает баланс жидкостей в организме и помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Магний. Помогает поддерживать здоровье костей, улучшает работу сердца, а также способствует уменьшению стресса и тревожности.

Железо. Необходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина и предотвращения анемии, особенно важно для людей с повышенной потребностью в железе, например, беременных женщин.

Фосфор. Поддерживает здоровье костей и зубов, способствует нормальному функционированию клеток и производству энергии.

Польза тыквенных семечек

Фото: Freepik

"Семена тыквы — настоящее сокровище для тех, кто хочет укрепить свое здоровье. Кроме магния, цинка, железа, фосфора, калия, витамина Е, они также содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, улучшают работу сердца, мозга и поддерживают здоровье суставов", — говорит Алина Дяченко.

Помимо омега-3 тыквенные семечки содержат триптофан — природный аминокислотный источник для производства серотонина, который улучшает настроение, помогает бороться с депрессией и улучшает качество сна.

Кому нельзя тыкву

Казалось бы, какие противопоказания могут быть? Хотя тыква является полезной для большинства людей, она все же имеет некоторые противопоказания.

"Как и любой другой продукт, тыква может вызвать аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью. Также людям с заболеваниями ЖКТ, такими как язва или гастрит, стоит избегать употребления сырой тыквы, поскольку она может раздражать слизистую оболочку", — отмечает диетолог.

Кроме того, тыква имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом стоит потреблять ее с осторожностью.

Интересные факты о тыкве

Фото: Getty Images

Тыква — это фрукт, хотя в кулинарии ее часто считают овощем.

Семена тыквы в древности использовали, как природное средство для лечения паразитов.

В мире существует более 800 различных видов тыквы, а самая большая весила более 1 тонны.

Как лучше есть тыкву?

"Тыква прекрасно сочетается с различными продуктами, что позволяет использовать ее во многих кулинарных блюдах", — говорит диетолог.

Тыквенные крем-супы с добавлением сливок или кокосового молока — отличный вариант горячего блюда в прохладные осенние дни.

Запеченную тыкву можно добавлять в салаты, например, с рукколой, фетой, орехами и медом.

Тыквенный пирог, запеканка, кексы, блины — вкусные десерты, которые помогут разнообразить рацион.

Добавление тыквы в пшенную, овсяную или рисовую кашу придает приятный сладковатый вкус.

"Рецепт моего любимого завтрака из тыквы — это тыквенные драники с творогом — такие яркие, очень нежные и вкусные", — говорит диетолог.

Тыквенные драники

Фото: Freepik

КБЖВ на 100 г = 136,7/7,0/7,1/11,2

Ингредиенты:

Тыква — 150 г

Сыр 45% — 40 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 20 г

Кокосовое масло — 2,5 мл

Зелень, соль, итальянские травы

Приготовление:

Очищенную тыкву и сыр натираем на крупной терке.

Добавляем яйцо, соль, травы, зелень, муку и хорошо перемешиваем.

Формируем драники влажными руками, выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и готовим под крышкой на среднем огне с двух сторон по 5 минут.

Подаем тыквенные драники со сметаной и зеленью.

Напомним, 7 полезных свойств тыквенных семечек для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 7 осенних фруктов и овощей, полезных для вашего сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту