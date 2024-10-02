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Стиль життя

Осінній суперфуд. Дієтологиня розповіла, чим корисний гарбуз, та як його смачно приготувати

Гарбуз, користь гарбуза гарбуз корисні речовини, що їсти восени
Фото: Freepik | Користь гарбуза для здоров"я

Усі знають про користь авокадо та батату, а гарбуз, який більш доступний та не менш поживний, сильно недооцінюють. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає про те, чим корисний гарбуз та як його включити у свій раціон.

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Гарбуз може урізноманітнити ваш раціон у холодну пору року та потурбуватися про ваше здоров’я. Гарбуз — це осінній суперфуд, справжня скарбниця вітамінів і мінералів, тому він неодмінно заслуговує на місце у вашому раціоні. Крім вітамінів та мінералів, гарбуз є джерелом харчових волокон, які підтримують травлення, та антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів. Магістерка нутриціології, дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу, які корисні нутрієнти містяться у гарбузі, як його краще споживати та смачно готувати.

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Чим корисний гарбуз

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Фото: Freepik

Гарбуз багатий на вітаміни та мінерали, зокрема:

Вітамін А. Сприяє підтриманню здорового зору, знижує ризик розвитку вікових захворювань очей, таких як катаракта, і допомагає покращити загальний стан шкіри.

Вітамін С. Є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунну систему, сприяє загоєнню ран, покращує стан шкіри й захищає організм від вірусів та інфекцій.

Вітамін Е. Відомий своєю здатністю захищати клітини від оксидативного стресу, зберігати молодість шкіри та сприяти здоров'ю серцево-судинної системи.

Вітаміни групи В (B1, B2, B6). Важливі для нормальної роботи нервової системи, підтримують енергетичний обмін, допомагають знижувати втому і покращують настрій.

Калій. Сприяє нормалізації артеріального тиску, підтримує баланс рідин в організмі та допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Магній. Допомагає підтримувати здоров'я кісток, покращує роботу серця, а також сприяє зменшенню стресу та тривожності.

Залізо. Потрібне для підтримки нормального рівня гемоглобіну та запобігання анемії, особливо важливо для людей з підвищеною потребою в залізі, наприклад, вагітних жінок.

Фосфор. Підтримує здоров'я кісток і зубів, сприяє нормальному функціонуванню клітин та виробництву енергії.

Користь гарбузового насіння

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Фото: Freepik

"Насіння гарбуза — справжній скарб для тих, хто хоче зміцнити своє здоров'я. Окрім магнію, цинку, заліза, фосфору, калію, вітаміну Е, воно також містить омега-3 жирні кислоти, які допомагають зменшити запальні процеси в організмі, покращують роботу серця, мозку та підтримують здоров'я суглобів", — каже Аліна Дяченко.

Крім омега-3 гарбузове насіння містить триптофан – природне амінокислотне джерело для виробництва серотоніну, яке покращує настрій, допомагає боротися з депресією і покращує якість сну.

Кому не можна гарбуз

Здавалося б, які протипоказання можуть бути? Хоча гарбуз є корисним для більшості людей, він все ж має деякі протипоказання.

"Як і будь-який інший продукт, гарбуз може викликати алергічні реакції у людей з індивідуальною непереносимістю. Також людям із захворюваннями ШКТ, такими як виразка або гастрит, варто уникати вживання сирого гарбуза, оскільки він може подразнювати слизову оболонку", — наголошує дієтологиня.

Крім того, гарбуз має досить високий глікемічний індекс, тому людям з цукровим діабетом варто споживати його з обережністю.

Цікаві факти про гарбуз

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Фото: Getty Images
  • Гарбуз — це фрукт, хоча в кулінарії його часто вважають овочем.
  • Насіння гарбуза в давнину використовували, як природний засіб для лікування паразитів.
  • У світі існує понад 800 різних видів гарбуза, а найбільший важив понад 1 тонну.

Як краще їсти гарбуз?

"Гарбуз чудово поєднується з різними продуктами, що дозволяє використовувати його в багатьох кулінарних стравах", — каже дієтологиня.

  • Гарбузові крем-супи з додаванням вершків або кокосового молока — чудовий варіант гарячої страви в прохолодні осінні дні.
  • Запечений гарбуз можна додавати до салатів, наприклад, з руколою, фетою, горіхами та медом.
  • Гарбузовий пиріг, запіканка, кекси, млинці — смачні десерти, які допоможуть урізноманітнити раціон.
  • Додавання гарбуза в пшоняну, вівсяну або рисову кашу надає приємного солодкуватого смаку.

"Рецепт мого улюбленого сніданку з гарбуза – це гарбузові деруни з сиром — такі яскраві, дуже ніжні та смачні", — каже дієтологиня.

Гарбузові деруни

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Фото: Freepik

КБЖВ на 100 г = 136,7/7,0/7,1/11,2

Інгредієнти:

Гарбуз — 150 г

Сир 45% — 40 г

Яйце — 1 шт.

Борошно — 20 г

Кокосова олія — 2,5 мл

Зелень, сіль, італійські трави

Приготування:

Очищений гарбуз і сир натираємо на грубій тертці.

Додаємо яйце, сіль, трави, зелень, борошно та добре перемішуємо.

Формуємо деруни вологими руками, викладаємо на розігріту пательню, змащену олією, і готуємо під кришкою на середньому вогні з двох боків по 5 хвилин.

Подаємо гарбузові деруни зі сметаною та зеленню.

Нагадаємо, 7 корисних властивостей гарбузового насіння для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 7 осінніх фруктів і овочів, корисних для вашого серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця