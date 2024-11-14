Тануть у роті: рецепт котлет із гарбуза з фетою

Котлети з гарбуза, сиру та кропу — одне з тих кулінарних шедеврів, яким вдається поєднувати простоту інгредієнтів із вишуканістю смаку.

Котлети бувають не лише з м'яса, а й з овочів. З гарбуза такі котлети, чи то оладки, теж можна приготувати на легкий обід, сімейну вечерю чи навіть як вишуканий аперитив для особливої нагоди. Інгредієнти дуже прості, а приготувати такі котлети дуже просто. Рецептом поділилися на сайті Сlick.

Котлети з гарбуза з фетою

Інгредієнти:

2 середні гарбузи;

200 г сиру бринза або фета;

2 яйця;

3 столові ложки борошна;

1 пучок свіжого кропу;

сіль і перець за смаком;

олія для смаження.

Спочатку підготуйте гарбуз: гарбузи вимийте та натріть на тертці. Посипте їх сіллю і залиште на 10 хвилин, щоб видалити зайву рідину. Після цього гарненько відіжміть натертий гарбуз руками або марлею. Змішуємо інгредієнти: у великій мисці збийте яйця та додайте розкришений сир. Ідеально підійдуть бринза або сир фета, оскільки вони надають котлетам солоної та вершкової нотки. Додайте добре віджату м'якоть гарбуза та дрібно нарізаний кріп. Посоліть і поперчіть до смаку, але будьте обережні, не додавайте надто багато солі, оскільки сир уже солоний.

Поступово додавайте борошно і добре перемішайте, поки не отримаєте однорідну масу, якій легко надавати форму. За потреби можна додати ще трохи борошна. Сформуйте котлети розміром із волоський горіх, злегка приплюснувши їх руками.

Нагрійте олію в глибокій сковороді. Обсмажте фрикадельки з обох боків до золотистого кольору і хрусткої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб увібрати надлишки олії.

Корисні поради:

Якщо вам потрібен більш здоровий варіант, ви можете запікати фрикадельки в духовці за температури 180°C приблизно 20-25 хвилин, перевернувши їх у середині приготування, поки вони не стануть золотистими та хрусткими.

Котлети з гарбуза, сиру та кропу подаються теплими зі свіжим салатом або часниково-йогуртовим соусом.

Їхня легка текстура і пікантний смак подобається буквально всім. Вони дуже смачні і в холодному вигляді, їх можна взяти з собою на обід або пікнік.

Насамкінець зазначимо, що ці овочеві котлети — це не тільки делікатес, а й чудовий спосіб додати до свого раціону більше овочів.

Читайте також:

Королева осені: 5 корисних властивостей мускатного гарбуза для здоров'я

Хоккайдо, мускатний чи гарбуз спагеті: який вид гарбуза найкорисніший для здоров'я

Чи можна їсти сирий гарбуз і кому це робити не варто (фото)