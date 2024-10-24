Король осені: 5 корисних властивостей мускатного гарбуза для здоров'я

Серед усього розмаїття гарбузів — найсмачніший мускатний. І це не дивно, він смачний як у пюре, так і в салаті або десерті. Мускатний гарбуз також неймовірно корисний для здоров'я.

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Гарбуз не тільки універсальний осінній овоч, який можна використовувати і для випікання хліба або навіть для лазаньї, а ще й дуже корисний. Восени не так багато сезонних овочів, які мають такий поживний профіль. Про основні поживні переваги, які ви отримаєте від другого за величиною гарбуза осені, пише Real Simple.

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Високий імунітет

Фото: Freepik

Мускатний гарбуз багатий на чотири каротиноїди: альфа-каротин, бета-каротин, лютеїн і зеаксантин. Ці антиоксиданти є пігментом, який надає йому помаранчевого кольору. Бета-каротин і, меншою мірою, альфа-каротин перетворюється на вітамін А (ретинол) в організмі. Дані показують, що антиоксидантна і протизапальна активність каротиноїдів може допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням, зниженню когнітивних здібностей і раку.

Боротьба із запаленнями

Мускатний гарбуз також багатий на вітамін С, потужний антиоксидант. Каротиноїди і вітамін С захищають клітини від пошкодження вільними радикалами. Вільні радикали можуть пошкоджувати клітини і викликати запалення, що може призвести до хронічних захворювань.

Когнітивні функції

Фото: Freepik

Лютеїн і зеаксантин, що містяться в мускатному гарбузі, можуть допомогти зберегти когнітивне здоров'я. Лютеїн і зеаксантин є єдиними двома каротиноїдами, які можуть перетинати гематосітчатий бар'єр і утворювати макулярний пігмент в оці. Одне дослідження показало, що достатня кількість лютеїну в мозку пов'язана з поліпшенням когнітивних показників, таких як мова, навчання і пам'ять.

Здоров'я очей

Вітамін А необхідний для здоров'я очей і шкіри. Провітамін А, бета-каротин, що міститься в мускатному гарбузі, перетворюється на вітамін А, який допомагає запобігти сухості очей і курячій сліпоті. Лютеїн і зеаксантин є єдиними каротиноїдами, виявленими в сітківці, де вони діють як антиоксиданти і можуть запобігти віковим проблемам, наприклад, катаракті та дегенерації жовтої плями.

Поліпшення травлення

Фото: Freepik

Мускатний гарбуз містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Нерозчинна клітковина прискорює проходження їжі через шлунок і кишківник, а розчинна утримує воду і перетворюється на гель під час травлення. Він уповільнює травлення і всмоктування поживних речовин зі шлунка і кишечника. Розчинна клітковина може допомогти знизити рівень холестерину, виводячи його з організму. В одній чашці сирого нарізаного кубиками мускатного гарбуза (140 грамів) міститься 3 грами клітковини.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.