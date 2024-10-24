Королева осени: 5 полезных свойств мускатной тыквы для здоровья

Среди всего разнообразия тыкв — самая вкусная мускатная. И это неудивительно, она вкусна как в пюре, так и в салате или десерте. Мускатная тыква также невероятно полезна для здоровья.

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Тыква не только универсальный осенний овощ, который можно использовать и для выпечки хлеба или даже для лазаньи, но и очень полезный. Осенью не так много сезонных овощей, которые обладают таким питательным профилем. Об основных питательных преимуществах, которые вы получите от второй по величине тыквы осени, пишет Real Simple.

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Высокий иммунитет

Фото: Freepik

Мускатная тыква богата четырьмя каротиноидами: альфа-каротином, бета-каротином, лютеином и зеаксантином. Эти антиоксиданты являются пигментом, который придает ему оранжевый цвет. Бета-каротин и, в меньшей степени, альфа-каротин преобразуется в витамин А (ретинол) в организме. Данные показывают, что антиоксидантная и противовоспалительная активность каротиноидов может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных способностей и рак.

Борьба с воспалениями

Мускатная тыква также богата витамином С, мощным антиоксидантом. Каротиноиды и витамин С защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут повреждать клетки и вызывать воспаление, что может привести к хроническим заболеваниям.

Когнитивные функции

Фото: Freepik

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в мускатной тыкве, могут помочь сохранить когнитивное здоровье. Лютеин и зеаксантин являются единственными двумя каротиноидами, которые могут пересекать гематосетчатский барьер и образовывать макулярный пигмент в глазу.

Одно исследование показало, что достаточное количество лютеина в мозге связано с улучшением когнитивных показателей, таких, как язык, обучение и память.

Здоровье глаз

Витамин А необходим для здоровья глаз и кожи. Провитамин А, бета-каротин, содержащийся в мускатной тыкве, преобразуется в витамин А, который помогает предотвратить сухость глаз и куриную слепоту. Лютеин и зеаксантин являются единственными каротиноидами, обнаруженными в сетчатке, где они действуют как антиоксиданты и могут предотвратить возрастные проблемы, например, катаракту и дегенерацию желтого пятна.

Улучшение пищеварения

Фото: Freepik

Мускатная тыква содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Нерастворимая клетчатка ускоряет прохождение пищи через желудок и кишечник, а растворимая удерживает воду и превращается в гель во время пищеварения. Он замедляет пищеварение и всасывание питательных веществ из желудка и кишечника. Растворимая клетчатка может помочь снизить уровень холестерина, выводя его из организма. В одной чашке сырой нарезанной кубиками мускатной тыквы (140 граммов) содержится 3 грамма клетчатки.

Напомним, 7 полезных свойств тыквенных семечек для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, какой вид тыквы самый полезный для здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.