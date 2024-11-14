Как готовили котлеты в 1935 году: старинный рецепт приготовления
Этот рецепт был опубликован в старинной кулинарной румынской книге. И это интересный экскурс в историю, который буквально можно попробовать на вкус.
Традиционные рецепты котлет 1930-х годов приближают нас к аутентичным вкусам кухни прошлых лет. Один из самых известных рецептов того времени был описан в кулинарной румынской книге "1501 вид еды", опубликованной в 1935 году. Этот рецепт предлагает нам не только экскурс в гастрономию того времени, но и некоторые секреты, которые делали прабабушкины блюда такими вкусными. Рецептом поделились на сайте Сlick.
В рецепте фрикаделек 1935 года, рассчитанном на 8 человек, используется сбалансированное сочетание мяса, бекона и специй в сочетании с доступными натуральными ингредиентами. Основу блюда составляли говядина и свинина, а важной хитростью было добавление бекона, если мясная смесь была недостаточно жирной.
Старинный рецепт котлет
Ингредиенты:
- 1 кг говядины;
- 500 г свинины;
- немного бекона, или сала (если мясо недостаточно жирное);
- 3 луковицы;
- 2 ломтика хлеба, пропитанные мясным соком;
- 2 пучка петрушки;
- 3 яйца;
- соль и перец по вкусу.
Хлеб замачивают в бульоне или, при его отсутствии, в воде, хорошо отжимают, затем соединяют с мясом. Лук мелко нарежьте и поджарьте на сковороде. Приготовьте из говядины и свинины фарш, или возьмите готовый. Смешайте с беконом, жареным луком, хлебом и мелко нарезанной петрушкой. Эта смесь необходима для получения нежных и вкусных котлет.
Добавьте яйца, соль и перец, затем хорошо перемешайте, убедившись, что все ингредиенты хорошо смешались.
Из полученной смеси формируйте котлеты, обваляйте в муке и обжаривайте на сливочном, или растительным маслом, чтобы они имели хрустящую корочку снаружи и оставались нежными внутри.
Секреты прабабушек
Одним из секретов прабабушек было добавление в состав сала или бекона, если мясо было недостаточно жирным. Это помогает сохранить нежность, не давая блюду пересохнуть.
Хлеб, пропитанный подливкой, был еще одной деталью, которая делала фрикадельки вкуснее и добавляла дополнительный аромат.
Котлеты, приготовленные по рецепту 1935 года, остаются образцом традиционной, простой, но изысканной еды, пережившей время.
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