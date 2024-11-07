Котлеты с картошкой в духовке: удобный способ сразу приготовить гарнир

Это простая домашняя еда, которая порадует даже самого взыскательного гурмана.

Котлеты с картошкой, запеченные в духовке, — настоящий шедевр домашней кулинарии. Ведь сразу готовится и гарнир. Назвать это блюдо быстрым, конечно, нельзя, но готовится оно просто, а результат отменный, говорят авторы рецепта.

Котлеты с картошкой в духовке

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

фарш мясной — 400 г;

одна луковица;

2 зубчика чеснока;

одно яйцо;

сметана — 80 г;

один помидор;

одна морковка;

сыр твердый — 50 г;

специи по вкусу и соль.

Мясной фарш для котлет кладем в большую миску. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, одно яйцо, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешиваем. Лук и чеснок можно измельчит в блендере.

Картошку тщательно моем, чистим и нарезаем тоненькими ломтиками (слайсами), для этого можно воспользоваться специальной теркой или обычной овощечисткой.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем картошку, закрывая дно и бока формы. Немного картошки оставим, нам он понадобится чуть позже. Солим по вкусу.

Из приготовленного ранее мясного фарша формируем котлеты среднего размера и укладываем их в форму на нарезанный кружочками картофель. Старайтесь, чтобы между котлетами было расстояние не менее 1 см.

Помидоры моем и нарезаем кубиками. Добавляем сметану, тщательно перемешиваем. В мясных котлетах, уложенных на картошку в форме, делаем углубления и распределяем по ним сметану с помидорами.

Морковку натираем на крупной терке и раскладываем поверх помидоров со сметаной. Оставленную картошку выкладываем вокруг котлет. Накрываем форму фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 200°С духовку на 30-40 минут. Если не любите морковку, ее можно не класть. Затем достаем форму из духовки и снимаем фольгу. Посыпаем котлеты натертым на терке сыром и возвращаем форму в духовку еще на 10-15 минут.

Картошка, запеченная с котлетами в духовке готова. Дайте ей немного остыть и подавайте.

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