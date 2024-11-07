Котлети з картоплею в духовці: зручний спосіб одразу приготувати гарнір

Це проста домашня їжа, яка потішить навіть найвибагливішого гурмана.

Котлети з картоплею, запечені в духовці, — справжній шедевр домашньої кулінарії. Адже одразу готується і гарнір. Назвати цю страву швидкою, звісно, не можна, але готується вона просто, а результат відмінний, кажуть автори рецепта.

Котлети з картоплею в духовці

Інгредієнти:

картопля — 700 г;

фарш м'ясний — 400 г;

одна цибулина;

2 зубчики часнику;

одне яйце;

сметана — 80 г;

один помідор;

одна морквина;

сир твердий — 50 г;

спеції за смаком і сіль.

М'ясний фарш для котлет кладемо у велику миску. Додаємо дрібно нарізані цибулю та часник, одне яйце, сіль і чорний мелений перець за смаком. Добре перемішуємо. Цибулю та часник можна подрібнити в блендері.

Картоплю ретельно миємо, чистимо і нарізаємо тоненькими скибочками (слайсами), для цього можна скористатися спеціальною терткою або звичайною овочечисткою.

Форму для запікання змащуємо рослинною олією і викладаємо картоплю, закриваючи дно і боки форми. Трохи картоплі залишимо, нам вона знадобиться трохи пізніше. Солимо за смаком.

Із приготованого раніше м'ясного фаршу формуємо котлети середнього розміру та укладаємо їх у форму на нарізану кружальцями картоплю. Намагайтеся, щоб між котлетами була відстань не менше 1 см.

Помідори миємо та нарізаємо кубиками. Додаємо сметану, ретельно перемішуємо. У м'ясних котлетах, покладених на картоплю у формі, робимо заглиблення і розподіляємо по них сметану з помідорами.

Морквину натираємо на крупній тертці та розкладаємо поверх помідорів зі сметаною. Залишену картоплю викладаємо навколо котлет. Накриваємо форму фольгою і відправляємо в попередньо розігріту до 200°С духовку на 30-40 хвилин. Якщо не любите морквину, її можна не класти. Потім дістаємо форму з духовки і знімаємо фольгу. Посипаємо котлети натертим на тертці сиром і повертаємо форму в духовку ще на 10-15 хвилин.

Картопля, запечена з котлетами в духовці готова. Дайте їй трохи охолонути та подавайте.

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