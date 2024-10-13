Краще приготувати одразу велику порцію: рецепт баварських котлет від шеф-кухаря

Саме так котлети готують у ресторані Rosi в Цюріху і вони мають незмінний успіх.

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Найкраще одразу приготувати велику порцію цих смажених м'ясних котлет. Бо вони також мають чудовий смак, якщо нарізати їх холодними наступного дня і подати на бутербродах. Рецептом поділилися на сайті NZZ.

Саме так їх готує шеф-кухар Маркус Штекле з ресторану з ресторану Rosi в Цюриху, а рецепт він дізнався від своєї матері Аннелізе.

Її секрет: "Білий хліб слід добре розім'яти з молоком. Смажимо на сковорідці із закритою кришкою, тільки так котлети будуть повітряними".

Баварські котлети

Інгредієнти приблизно на 15 штук:

250 г молока;

120 г черствих булочок (бл. 2 шт.), дрібно нарізаних кубиками;

1 велика цибулина, очищена і дрібно нарізана;

4 яйця;

трохи вершкового масла для обсмажування;

500 г яловичого фаршу;

500 г змішаного фаршу (яловичина/свинина 50/50);

250 г телячого фаршу;

1 жменя петрушки, дрібно нарізаної;

1 столова ложка гострої гірчиці;

сіль, перець, мускатний горіх, каєнський перець;

борошно або панірувальні сухарі за потреби.

Змішайте яйця, молоко і булочки та добре розімніть булочки вручну. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до прозорості. Викладіть фарш у миску. Додайте молоко з булкою, цибулю, петрушку. Усе перемішуємо. Щедро приправте гірчицею, сіллю, перцем і мускатним горіхом. Якщо суміш надто м'яка, загустіть її невеликою кількістю борошна або панірувальних сухарів.

Сформуйте кульки масою близько 140 г, обсмажте їх на вершковому маслі з обох боків на пательні, не закриваючи пательню кришкою. Накрийте кришкою і доведіть до готовності.

Із цією стравою добре поєднується печена картопля: 700 г молодої картоплі розріжте навпіл, збризніть оливковою олією, змішайте з морською сіллю і 3 столовими ложками голок розмарину. Випікати до хрусткої скоринки за температури 200°C близько 20 хвилин.

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