Курячі котлети в томатному соусі: рецепт смачної добавки до будь-якого гарніру

Такі котлети сподобаються всім, хто їх спробує, оскільки вони дуже соковиті та смачні.

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Соковиті й ароматні курячі котлетки в томатному соусі — найкращий варіант страви до гарніру на обід або вечерю. Приготуйте їх за рецептом із блогу "Кулінарна книга" та потіште рідних і близьких смакотою. Такі котлети підійдуть до макаронів, гречки, рису, булгуру, а томатний соус можна використовувати як підливу.

Курячі котлети в томатному соусі

Інгредієнти:

курячий фарш — 600 г;

яйце — 1 шт;

цибуля велика — 1/2 шт;

борошно — 2 ст. л;

спеції;

зелень;

рослинна олія.

Для соусу:

цибуля велика — 1/2 шт;

часник — 1 зубчик;

морква — 1 шт;

цукіні — 1 шт;

томати у власному соку — 1 банка.

вода — 50-70 мл;

спеції;

твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування:

У фарш додати яйце, дрібно нарізану цибулю, зелень, спеції та борошно, перемішати до однорідності. Сформувати котлети й обсмажити на олії з двох боків до золотистості, перекласти на паперовий рушник.

Для соусу на тій самій сковороді обсмажити порізану кубиками цибулю і часник до прозорості. Додати моркву і цукіні, смажити до м'якості овочів приблизно 5-7 хвилин. Додати томати з соком і водою.

Заправити спеціями і довести до кипіння, прогріти 2-3 хвилини. Соус має загуснути.

У форму для запікання перекласти половину соусу, викласти котлети і залити соусом, що залишився.

Посипати все тертим сиром і запікати в духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до готовності.

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