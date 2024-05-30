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Їжа

Курячі котлети в томатному соусі: рецепт смачної добавки до будь-якого гарніру

курячі котлети, томатний соус, м'ясні страви
Фото: Скрін відео

Такі котлети сподобаються всім, хто їх спробує, оскільки вони дуже соковиті та смачні.

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Соковиті й ароматні курячі котлетки в томатному соусі — найкращий варіант страви до гарніру на обід або вечерю. Приготуйте їх за рецептом із блогу "Кулінарна книга" та потіште рідних і близьких смакотою. Такі котлети підійдуть до макаронів, гречки, рису, булгуру, а томатний соус можна використовувати як підливу.

Курячі котлети в томатному соусі

Інгредієнти:

  • курячий фарш — 600 г;
  • яйце — 1 шт;
  • цибуля велика — 1/2 шт;
  • борошно — 2 ст. л;
  • спеції;
  • зелень;
  • рослинна олія.

Для соусу:

  • цибуля велика — 1/2 шт;
  • часник — 1 зубчик;
  • морква — 1 шт;
  • цукіні — 1 шт;
  • томати у власному соку — 1 банка.
  • вода — 50-70 мл;
  • спеції;
  • твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування:

У фарш додати яйце, дрібно нарізану цибулю, зелень, спеції та борошно, перемішати до однорідності. Сформувати котлети й обсмажити на олії з двох боків до золотистості, перекласти на паперовий рушник.

Для соусу на тій самій сковороді обсмажити порізану кубиками цибулю і часник до прозорості. Додати моркву і цукіні, смажити до м'якості овочів приблизно 5-7 хвилин. Додати томати з соком і водою.

Заправити спеціями і довести до кипіння, прогріти 2-3 хвилини. Соус має загуснути.

У форму для запікання перекласти половину соусу, викласти котлети і залити соусом, що залишився.

Посипати все тертим сиром і запікати в духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до готовності.

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