Курячі котлети в томатному соусі: рецепт смачної добавки до будь-якого гарніру
Такі котлети сподобаються всім, хто їх спробує, оскільки вони дуже соковиті та смачні.
Соковиті й ароматні курячі котлетки в томатному соусі — найкращий варіант страви до гарніру на обід або вечерю. Приготуйте їх за рецептом із блогу "Кулінарна книга" та потіште рідних і близьких смакотою. Такі котлети підійдуть до макаронів, гречки, рису, булгуру, а томатний соус можна використовувати як підливу.
Курячі котлети в томатному соусі
Інгредієнти:
- курячий фарш — 600 г;
- яйце — 1 шт;
- цибуля велика — 1/2 шт;
- борошно — 2 ст. л;
- спеції;
- зелень;
- рослинна олія.
Для соусу:
- цибуля велика — 1/2 шт;
- часник — 1 зубчик;
- морква — 1 шт;
- цукіні — 1 шт;
- томати у власному соку — 1 банка.
- вода — 50-70 мл;
- спеції;
- твердий сир — 50 г.
Спосіб приготування:
У фарш додати яйце, дрібно нарізану цибулю, зелень, спеції та борошно, перемішати до однорідності. Сформувати котлети й обсмажити на олії з двох боків до золотистості, перекласти на паперовий рушник.
Для соусу на тій самій сковороді обсмажити порізану кубиками цибулю і часник до прозорості. Додати моркву і цукіні, смажити до м'якості овочів приблизно 5-7 хвилин. Додати томати з соком і водою.
Заправити спеціями і довести до кипіння, прогріти 2-3 хвилини. Соус має загуснути.
У форму для запікання перекласти половину соусу, викласти котлети і залити соусом, що залишився.
Посипати все тертим сиром і запікати в духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до готовності.
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