Курячі котлети з грибами: рецепт ситної добавки до будь-якого гарніру

Найсмачніші такі котлети — з картопляним пюре. Їхній смак оцінять і дорослі, і діти.

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Поєднання м'яса та грибів — це завжди дуже смачно. Рекомендуємо приготувати котлети з грибами за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Така страва чудово підійде до картопляного пюре і сподобається всій родині.

Котлети з грибами

Інгредієнти:

фарш із філе курки — 500 г;

яйце — 1 шт;

печериці — 6 шт;

цибуля — 1 шт;

часник — 1 зубчик

сіль, перець, паприка — за смаком.

Спосіб приготування:

Гриби почистити, порізати. цибулю почистити, порізати кубиками. Обсмажити гриби і цибулю на сковороді, трохи змащеній олією, практично до готовності.

Змішати грибно-цибулеву масу з курячим фаршем, додати пропущений через прес часник, сире яйце, спеції, все перемішати.

Вологими руками сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на пательні на невеликій кількості олії з обох боків.

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