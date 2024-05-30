Куриные котлеты в томатном соусе: рецепт вкуснейшей добавки к любому гарниру
Такие котлеты понравятся всем, кто их попробует, поскольку они очень сочные и вкусные.
Сочные и ароматные куриные котлетки в томатном соусе – лучший вариант блюда к гарниру на обед или ужин. Приготовьте их по рецепту из блога "Кулинарная книга" и порадуйте родных и близких вкуснятиной. Такие котлеты подойдут к макаронам, гречке, рису, булгуру, а томатный соус можно использовать в качестве подливы.
Куриные котлеты в томатном соусе
Ингредиенты:
- куриный фарш – 600 гр;
- яйцо – 1 шт;
- лук крупный – 1/2 шт;
- мука – 2 ст. л;
- специи;
- зелень;
- растительное масло.
Для соуса:
- лук крупный – 1/2 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- морковь – 1 шт;
- цукини – 1 шт;
- томаты в собственном соке – 1 б.
- вода – 50-70 мл;
- специи;
- твердый сыр – 50 г.
Способ приготовления:
В фарш добавить яйцо, мелко нарезанный лук, зелень, специи и муку, перемешать до однородности. Сформировать котлеты и обжарить на масле с двух сторон до золотистости, переложить на бумажное полотенце.
Для соуса на той же сковороде обжарить порезанный кубиками лук и чеснок до прозрачности. Добавить морковь и цукини, жарить до мягкости овощей примерно 5-7 минут. Добавить томаты с соком и водой.
Заправить специями и довести до кипения, прогреть 2-3 минуты. Соус должен загустеть.
В форму для запекания переложить половину соуса, выложить котлеты и залить оставшимся соусом.
Посыпать все тертым сыром и запекать в духовке при 180 градусах 15-20 минут до готовности.
Читайте также:
Рубленные котлеты из куриной грудки с крахмалом и майонезом: простой рецепт вкусного блюда
Куриные котлеты с грибами: рецепт сытной добавки к любому гарниру
Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке