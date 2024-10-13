Лучше приготовить сразу большую порцию: рецепт баварских котлет от шеф-повара

Именно так котлеты готовят в ресторане Rosi в Цюрихе и они имеют неизменный успех.

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Лучше всего сразу приготовить большую порцию этих жареных мясных котлет. Потому что они также имеют прекрасный вкус, если нарезать их холодными на следующий день и подать на бутербродах. Рецептом поделились на сайте NZZ.

Именно так их готовит шеф-повар Маркус Штекле из ресторана из ресторана Rosi в Цюрихе, а рецепт он узнал от своей матери Аннелизе.

Ее секрет: "Белый хлеб следует хорошо размять с молоком. Жарим на сковороде с закрытой крышкой, только так котлеты будут воздушными".

Баварские котлеты

Ингредиенты примерно на 15 штук:

250 г молока;

120 г черствых булочек (ок. 2 шт.), мелко нарезанных кубиками;

1 большая луковица, очищенная и мелко нарезанная;

4 яйца;

немного сливочного масла для обжаривания;

500 г говяжьего фарша;

500 г смешанного фарша (говядина/свинина 50/50);

250 г телячьего фарша;

1 горсть петрушки, мелко нарезанной;

1 столовая ложка острой горчицы;

соль, перец, мускатный орех, кайенский перец;

мука или панировочные сухари по необходимости.

Смешайте яйца, молоко и булочки и хорошо разомните булочки вручную. Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности. Выложите фарш в миску. Добавьте молоко с булкой, лук, петрушку. Все перемешиваем. Щедро приправьте горчицей, солью, перцем и мускатным орехом. Если смесь слишком мягкая, загустите ее небольшим количеством муки или панировочных сухарей.

Сформируйте шарики массой около 140 г, обжарьте их на сливочном масле с обеих сторон на сковороде, не закрывая сковороду крышкой. Накройте крышкой и доведите до готовности.

С этим блюдом хорошо сочетается печеный картофель: 700 г молодого картофеля разрежьте пополам, сбрызните оливковым маслом, смешайте с морской солью и 3 столовыми ложками иголок розмарина. Выпекать до хрустящей корочки при температуре 200°C около 20 минут.

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