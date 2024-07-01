Котлеты без мяса: рецепт бюджетного и очень вкусного блюда
На приготовление таких котлет уйдет совсем немного времени.
Котлеты без мяса могут быть не менее вкусными, чем с ним. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" предлагает приготовить яично-овощные котлеты, которые хоть и бюджетные, но очень сытные и аппетитные. Они подойдут даже для тех, кто боится набрать лишние граммы на талии.
Яично-овощные котлеты
Ингредиенты:
- вареные яйца – 5 шт;
- сыр – 60 гр;
- цукини – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- специи: перец, соль – по вкусу;
- сырое яйцо – 1 шт;
- сухари – 4-5 ст. л.
Для панировки:
- мука;
- яйцо;
- сухари.
Способ приготовления:
Вареные яйца хорошо размять. Добавить потертый на мелкую терку твердый сыр, натертый на терке и отжатый от лишней жидкости цукини, тертую на терке морковь. Добавить специи, сырое яйцо, сухари и перемешать до однородной массы. Сформировать котлеты. Панировать в следующей последовательности: мука – взбитое яйцо – сухари. Жарить котлеты необходимо на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.
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