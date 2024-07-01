Котлеты без мяса: рецепт бюджетного и очень вкусного блюда

На приготовление таких котлет уйдет совсем немного времени.

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Котлеты без мяса могут быть не менее вкусными, чем с ним. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" предлагает приготовить яично-овощные котлеты, которые хоть и бюджетные, но очень сытные и аппетитные. Они подойдут даже для тех, кто боится набрать лишние граммы на талии.

Яично-овощные котлеты

Ингредиенты:

вареные яйца – 5 шт;

сыр – 60 гр;

цукини – 1 шт;

морковь – 1 шт;

специи: перец, соль – по вкусу;

сырое яйцо – 1 шт;

сухари – 4-5 ст. л.

Для панировки:

мука;

яйцо;

сухари.

Способ приготовления:

Вареные яйца хорошо размять. Добавить потертый на мелкую терку твердый сыр, натертый на терке и отжатый от лишней жидкости цукини, тертую на терке морковь. Добавить специи, сырое яйцо, сухари и перемешать до однородной массы. Сформировать котлеты. Панировать в следующей последовательности: мука – взбитое яйцо – сухари. Жарить котлеты необходимо на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.

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