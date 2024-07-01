Котлети без м'яса: рецепт бюджетної та дуже смачної страви

На приготування таких котлет піде зовсім небагато часу.

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Котлети без м'яса можуть бути не менш смачними, ніж із ним. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" пропонує приготувати яєчно-овочеві котлети, які хоч і бюджетні, але дуже ситні та апетитні. Вони підійдуть навіть для тих, хто боїться набрати зайві грами на талії.

Яєчно-овочеві котлети

Інгредієнти:

варені яйця — 5 шт;

сир — 60 г;

цукіні — 1 шт;

морква — 1 шт;

спеції: перець, сіль — за смаком;

сире яйце — 1 шт;

сухарі — 4–5 ст. л.

Для панірування:

борошно;

яйце;

сухарі.

Спосіб приготування:

Варені яйця добре розім'яти. Додати потертий на дрібну тертку твердий сир, натертий на тертці та віджатий від зайвої рідини цукіні, терту на тертці моркву. Додати спеції, сире яйце, сухарі та перемішати до однорідної маси. Сформувати котлети. Панірувати в такій послідовності: борошно — збите яйце — сухарі. Смажити котлети необхідно на розігрітій з олією сковороді з двох боків до рум'яності на невеликому вогні.

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