Картопляні котлети: рецепт смачної та бюджетної страви до сніданку

Такі котлети можуть бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.

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Картопляні котлети із сиром і шинкою — альтернатива обридлому омлету або вівсянці на сніданок. Проста і поживна страва добре вгамує голод і наповнить енергією. Як її приготувати легко і швидко, розповіла кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Картопляні котлети

Інгредієнти:

картопля середнього розміру — 4 шт;

шинка або ковбаса — 100-150 г;

твердий сир — 100 г;

яйця — 1-2 шт;

борошно — 1-2 ст. л;

сіль, перець за смаком;

рослинна олія або пряжене масло для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити від шкірки, помити, натерти на тертці. Ковбасу або шинку порізати тонкою соломкою або дрібними кубиками, сир натерти на тертці.

Усі інгредієнти добре перемішати в глибокій мисці. З отриманої маси сформувати котлети й обсмажити з двох боків під закритою кришкою протягом 4-5 хвилин на рослинній або топленому маслі. За хвилину-дві до кінця смаження зняти кришку.

Подавати такі котлети можна як самостійну страву, а можна, як і добавку до гарніру.

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