Картопляні котлети: рецепт смачної та бюджетної страви до сніданку
Такі котлети можуть бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.
Картопляні котлети із сиром і шинкою — альтернатива обридлому омлету або вівсянці на сніданок. Проста і поживна страва добре вгамує голод і наповнить енергією. Як її приготувати легко і швидко, розповіла кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Картопляні котлети
Інгредієнти:
- картопля середнього розміру — 4 шт;
- шинка або ковбаса — 100-150 г;
- твердий сир — 100 г;
- яйця — 1-2 шт;
- борошно — 1-2 ст. л;
- сіль, перець за смаком;
- рослинна олія або пряжене масло для смаження.
Спосіб приготування:
Картоплю очистити від шкірки, помити, натерти на тертці. Ковбасу або шинку порізати тонкою соломкою або дрібними кубиками, сир натерти на тертці.
Усі інгредієнти добре перемішати в глибокій мисці. З отриманої маси сформувати котлети й обсмажити з двох боків під закритою кришкою протягом 4-5 хвилин на рослинній або топленому маслі. За хвилину-дві до кінця смаження зняти кришку.
Подавати такі котлети можна як самостійну страву, а можна, як і добавку до гарніру.
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