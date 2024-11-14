Як готували котлети в 1935 році: старовинний рецепт приготування

Цей рецепт був опублікований у старовинній кулінарній румунській книзі. І це цікавий екскурс в історію, який буквально можна спробувати на смак.

Традиційні рецепти котлет 1930-х років наближають нас до автентичних смаків кухні минулих років. Один із найвідоміших рецептів того часу був описаний у кулінарній румунській книзі "1501 вид їжі", опублікованій 1935 року. Цей рецепт пропонує нам не тільки екскурс у гастрономію того часу, а й деякі секрети, які робили прабабусині страви такими смачними. Рецептом поділилися на сайті Сlick.

У рецепті фрикадельок 1935 року, розрахованому на 8 осіб, використовується збалансоване поєднання м'яса, бекону і спецій у поєднанні з доступними натуральними інгредієнтами. Основу страви становили яловичина і свинина, а важливою хитрістю було додавання бекону, якщо м'ясна суміш була недостатньо жирною.

Старовинний рецепт котлет

Інгредієнти:

1 кг яловичини;

500 г свинини;

трохи бекону, або сала (якщо м'ясо недостатньо жирне);

3 цибулини;

2 скибочки хліба, просочені м'ясним соком;

2 пучки петрушки;

3 яйця;

сіль і перець за смаком.

Хліб замочують у бульйоні або, за його відсутності, у воді, добре віджимають, потім з'єднують із м'ясом. Цибулю дрібно наріжте та підсмажте на сковороді. Приготуйте з яловичини та свинини фарш, або візьміть готовий. Змішайте з беконом, смаженою цибулею, хлібом і дрібно нарізаною петрушкою. Ця суміш необхідна для отримання ніжних і смачних котлет.

Додайте яйця, сіль і перець, потім добре перемішайте, переконавшись, що всі інгредієнти добре змішалися.

З отриманої суміші формуйте котлети, обваляйте в борошні та обсмажуйте на вершковому маслі або рослинній олії, щоб вони мали хрустку скориночку ззовні та залишалися ніжними всередині.

Секрети прабабусь

Одним із секретів прабабусь було додавання до складу сала або бекону, якщо м'ясо було недостатньо жирним. Це допомагає зберегти ніжність, не даючи страві пересохнути.

Хліб, просочений підливою, був ще однією деталлю, що робила фрикадельки смачнішими та додавала додаткового аромату.

Котлети, приготовані за рецептом 1935 року, залишаються зразком традиційної, простої, але вишуканої їжі, що пережила час.

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