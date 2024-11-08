Диетические котлеты из индейки в духовке: получается некалорийно и очень вкусно

Запеките котлеты в духовке вместо того, чтобы жарить их на сковороде и получите действительно вкусное и легкое блюдо.

Индейка – признанное диетическое мясо. Оно отлично сочетается с приправами и овощами. Такие котлеты готовятся из нежирной части индейки — филе грудки, но получаются сочными. Так как в фарш добавляют сладкий перец. И непременно запекайте котлеты в духовке, а не жарьте на сковороде. Тогда они станут нежными и очень вкусными. Фокус расскажет, как их приготовить.

Котлеты из индейки в духовке

Ингредиенты:

филе индейки — 700 г;

две небольшие луковицы;

одно яйцо;

два сладких болгарских перца;

2–3 веточки укропа;

соль, черный молотый перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты для диетических котлет. Из сладкого перца удалите семена и нарежьте мелкими кубиками, луковицу очистите и мелко нарежьте. Укроп мелко нарежьте.

Филе индейки очистите от пленок и жира и пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Или возьмите готовый фарш, если лень делать его самостоятельно.

Добавьте к фаршу из индейки нарезанный сладкий перец, репчатый лук, яйцо, соль и молотый черный перец по вкусу. Тщательно вымесите фарш для котлет.

Выстелите противень пергаментом для выпечки. Смоченными в воде руками, сформируйте котлеты и уложите на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

Запекайте диетические котлеты в разогретой до 160 градусов духовке в течение 40 минут. Готовые котлеты из индейки подавайте с любым овощным гарниром и различными соусами.

В фарш из индейки можно добавить мелко нарезанную пряную зелень по вкусу (укроп или петрушку), а также зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Такие котлеты можно приготовить не только их индейки, но и из курицы или из кролика.

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