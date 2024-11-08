Дієтичні котлети з індички в духовці: виходить некалорійно і дуже смачно
Запечіть котлети в духовці замість того, щоб смажити їх на пательні, й отримаєте справді смачну та легку страву.
Індичка — визнане дієтичне м'ясо. Воно чудово поєднується з приправами та овочами. Такі котлети готуються з нежирної частини індички — філе грудки, але виходять соковитими. Бо у фарш додають солодкий перець. І неодмінно запікайте котлети в духовці, а не смажте на сковороді. Тоді вони стануть ніжними та дуже смачними. Фокус розповість, як їх приготувати.
Котлети з індички в духовці
Інгредієнти:
- філе індички — 700 г;
- дві невеликі цибулини;
- одне яйце;
- два солодких болгарських перці;
- 2-3 гілочки кропу;
- сіль, чорний мелений перець.
Спочатку підготуйте всі інгредієнти для дієтичних котлет. Із солодкого перцю видаліть насіння та наріжте дрібними кубиками, цибулину очистіть і дрібно наріжте. Кріп дрібно наріжте.
Філе індички очистіть від плівок і жиру та пропустіть через м'ясорубку з великою решіткою. Або візьміть готовий фарш, якщо ліньки робити його самостійно.
Додайте до фаршу з індички нарізаний солодкий перець, ріпчасту цибулю, яйце, сіль і мелений чорний перець за смаком. Ретельно вимісіть фарш для котлет.
Вистеліть деко пергаментом для випічки. Змоченими у воді руками, сформуйте котлети і покладіть на деко на невеликій відстані одна від одної.
Запікайте дієтичні котлети в розігрітій до 160 градусів духовці протягом 40 хвилин. Готові котлети з індички подавайте з будь-яким овочевим гарніром і різними соусами.
У фарш з індички можна додати дрібно нарізану пряну зелень за смаком (кріп або петрушку), а також зубчик часнику, пропущений через прес.
Такі котлети можна приготувати не тільки з індички, а й із курки або з кролика.
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