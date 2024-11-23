У Києві три дні не працюватиме система оповіщення повітряної тривоги: що сталось
В ДСНС зазначили, що мешканців сповіщатимуть за допомогою гучномовців. За планом ввечері 25 листопада система оповіщення має відновити роботу.
У трьох районах Києва 23, 24 та 25 листопада через технічні проблеми не працюватиме система оповіщення громадян щодо повітряних тривог. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"У звʼязку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому", тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів", — йдеться у повідомленні.
В ДСНС уточнили, що громадян інформуватимуть про небезпеку за за допомогою гучномовців.
"За інформацією від "Укртелекому", орієнтовний час відновлення роботи системи – 18:00 25.11.2024 року", — зазначили у відомстві.
Рятувальники також надали перелік вулиць, де не працюватиме система оповіщення:
- просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
- вул. Дегтярівська;
- вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
- вул. Зоологічна;
- вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);
- вул. Мрії;
- вул. Данила Щербаківського;
- бульв. Академіка Вернадського;
- вул. Святошинська;
- вул. Героїв Космосу;
- вул. Коперника;
- вул. Шолуденка;
- вул. Богдана Гаврилишина.
"Уважно слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та повідомленнями від Командування Повітряних Сил ЗСУ", — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, 20 листопада мешканці Києва чули сильний гул на вулицях столиці.
22 листопада ЗМІ писали, що урядовий квартал у Києві не працює через загрозу удару РФ, але у Кабміні все заперечили.