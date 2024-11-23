У Києві три дні не працюватиме система оповіщення повітряної тривоги: що сталось

В ДСНС зазначили, що мешканців сповіщатимуть за допомогою гучномовців. За планом ввечері 25 листопада система оповіщення має відновити роботу.

У трьох районах Києва 23, 24 та 25 листопада через технічні проблеми не працюватиме система оповіщення громадян щодо повітряних тривог. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"У звʼязку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому", тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що громадян інформуватимуть про небезпеку за за допомогою гучномовців.

"За інформацією від "Укртелекому", орієнтовний час відновлення роботи системи – 18:00 25.11.2024 року", — зазначили у відомстві.

Рятувальники також надали перелік вулиць, де не працюватиме система оповіщення:

просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

"Уважно слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та повідомленнями від Командування Повітряних Сил ЗСУ", — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 20 листопада мешканці Києва чули сильний гул на вулицях столиці.

22 листопада ЗМІ писали, що урядовий квартал у Києві не працює через загрозу удару РФ, але у Кабміні все заперечили.