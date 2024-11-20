Сильний гул у Києві: жителі чують дивний звук і виглядають літаки в небі (відео)

За даними соцмереж, почалися гучні звуки в деяких районах столиці ще під час ранкової повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що шум не несе жодної загрози населенню.

У середу вранці, 20 листопада, українці чують сильний гул у Києві. Громадян заспокоюють і запевняють, що звуки не пов'язані з бойовими діями. Фокус зібрав усе, що відомо про це.

Гул у Києві: що відомо

Близько двох годин поспіль містяни чують незвичний шум, який схожий на політ літаків. За даними Telegram-каналу "Київ Інфо", гул є технічним і жодної загрози не несе, однак почався він ще під час повітряної тривоги, що могло налякати населення.

Інше місцеве медіа "Дарниця Live" повідомляє, що вся справа в київській ТЕЦ, яка почала спускати пару, а цей процес характерний подібними звуками. Попри це, як написали далі, люди на вулицях почали виглядати в небі літаки.

Що за гул у Києві — реакція влади

У Київській міській державній адміністрації попередили, що технологічний шум у Києві пов'язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Ситуація не загрожує населенню і не наражає на ризик людей, адже виробничий процес контрольований.

"Це невід'ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки", — йдеться в повідомленні.

Перед цим столична влада також попереджала про складні погодні умови, у зв'язку з чим довелося навіть приспустити головний прапор країни.

"За прогнозами Українського гідрометцентру, у Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с. За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що посольство США попередило про можливий масований удар по Україні 20 листопада. Дипломати закликали громадян США бути готовими негайно сховатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги та попередили, що через загрозу в Києві тимчасово не працюватиме посольство.