Сильный гул в Киеве: жители слышат странный звук и высматривают самолеты в небе (видео)

По данным соцсетей, начались громкие звуки в некоторых районах столицы еще во время утренней воздушной тревоги. Позже оказалось, что шум не несет никакой угрозы населению.

В среду утром, 20 ноября, украинцы слышат сильный гул в Киеве. Граждан успокаивают и заверяют, что звуки не связаны с боевыми действиями. Фокус собрал все, что известно об этом.

Гул в Киеве: что известно

Около двух часов подряд горожане слышат необычный шум, который похож на полет самолетов. По данным Telegram-канала "Киев Инфо", гул является техническим и никакой угрозы не несет, однако начался он еще во время воздушной тревоги, что могло напугать население.

Другое местное медиа "Дарница Live" сообщает, что все дело в киевской ТЭЦ, которая начала спускать пар, а этот процесс характерен подобными звуками. Несмотря на это, как написали дальше, люди на улицах начали высматривать в небе самолеты.

Что за гул в Киеве — реакция властей

В Киевской городской государственной администрации предупредили, что технологический шум в Киеве связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города. Ситуация не угрожает населению и не подвергает риску людей, ведь производственный процесс контролируемый.

"Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

Перед этим столичные власти также предупреждали о сложных погодных условиях, в связи с чем пришлось даже приспустить главный флаг страны.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с. По информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что посольство США предупредило о возможном массированном ударе по Украине 20 ноября. Дипломаты призвали граждан США быть готовыми немедленно укрыться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и предупредили, что из-за угрозы в Киеве временно не будет работать посольство.