Обстрел Киева: КГВА сообщила о пожаре из-за падения обломков и опровергла свое сообщение

Российская армия атаковала украинскую столицу с помощью ударных беспилотников. Столичная военная администрация сначала сообщила, что в одном из жилых домов Киева произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, однако впоследствии эту информацию опровергли.

В среду утром, 20 ноября, российские войска атаковали Киев беспилотниками. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В столице по крайней мере дважды были слышны взрывы, в 5:45 и 7:55. В КГГА информировали о работе противовоздушной обороны.

Обломки беспилотников вооруженных сил России упали в Днепровском районе города, в результате чего возник пожар в квартире многоэтажки.

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"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Телеграм-канал "Киевский движ" сообщает, что в ЖК "Комфорт Таун" как раз горит квартира. Впрочем неизвестно, связан ли пожар с последней атакой россиян.

Впрочем, как позже проинформировали в КГВА, после детального обследования и уточнения данных, падение обломков дронов в Днепровском р-не не подтверждается.

Как было установлено, возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар уже ликвидирован.

Тем временем полиция Киевской области информирует, что зафиксировано повреждение двух учебных заведений, трех административных зданий, сельскохозяйственной техники, двух магазинов и станции технического обслуживания.

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, что в ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орла (РФ) и ВОТ Крыма. Было подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в разных областях, еще 30 вражеских БпЛА были локально потеряны.

17 ноября Россия ударила баллистической ракетой по девятиэтажному дому в Сумах. В результате атаки погибли 11 человек, еще 87 получили ранения.