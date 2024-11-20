Обстріл Києва: КМВА повідомила про пожежу через падіння уламків та спростувала своє повідомлення

Російська армія атакувала українську столицю за допомогою ударних безпілотників. Столична військова адміністрація спочатку повідомила, що в одному з житлових будинків Києва сталось загорання внаслідок падіння уламків БПЛА, однак згодом цю інформацію спростували.

У середу вранці, 20 листопада, російські війська атакували Київ безпілотниками. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У столиці принаймні двічі було чутно вибухи, о 5:45 та 7:55. У КМВА інформували про роботу протиповітряної оборони.

Уламки безпілотників збройних сил Росії впали в Дніпровському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки.

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"Сталося загоряння в квартирі багатоповерхового житлового будинку", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко, додавши, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Телеграм-канал "Київський двіж" повідомляє, що у ЖК "Комфорт Таун" якраз горить квартира. Утім невідомо, чи повʼязана пожежа з останньою атакою росіян.

Утім, як пізніше поінформували у КМВА, після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується.

Як було встановлено, загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу вже ліквідовано.

Тим часом поліція Київської області інформує, що зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адміністративних будівель, сільськогосподарську техніку, двох магазинів і станції технічного обслуговування.

Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада Росія атакувала Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла (РФ) та ТОТ Криму. Було підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у різних областях, ще 30 ворожих БпЛА було локаційно втрачено.

17 листопада Росія вдарила балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у Сумах. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 87 дістали поранення.