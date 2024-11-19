Найкривавіші злочини Росії: які теракти здійснили окупанти за 1000 днів війни (інфографіка)

В ООН підрахували, що ЗС РФ вбили понад 12 тисяч мирних мешканців, але реальні втрати оцінити неможливо. У ЗМІ згадали наймасштабніші удари, здійснені окупантами за час повномасштабної війни.

За даними ООН, внаслідок повномасштабної війни до листопада загинули вже понад 12 тисяч цивільних українців. Ще понад 26 тисяч — отримали поранення. Реальні втрати набагато вищі, адже через окупацію територій оцінити їх поки неможливо. У "Слово і діло" зробили інфографіку про наймасштабніші та найкривавіші теракти Росії за 1000 днів війни.

Війна в Україні 2022

За 2022 рік і повномасштабну війну загалом найкривавіший теракт ЗС РФ — удар по драматичному театру в Маріуполі. Трагедія сталася 16 березня, точна кількість жертв невідома. Нині будівля вже знесена російськими окупантами. Офіційна влада припускала, що загинули приблизно 300 цивільних осіб, очевидці озвучували вдвічі більшу цифру.

1 та 29 березня ворог атакував будівлі обладміністрацій у Харкові та Миколаєві. У Харкові загинули 29 осіб і постраждали 35 осіб. У Миколаєві кількість жертв сягала 37 осіб, а поранених — 36 осіб.

8 квітня ЗС РФ запустили ракету "Точка-У" з касетними боєприпасами по вокзалу в Краматорську. В момент удару люди чекали на евакуаційний потяг. Повідомлялось про 31 загиблого й понад 120 поранених.

27 червня Росія здійснила ракетний обстріл ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Внаслідок удару ракетами Х-22 загинула 21 особа й отримали поранення 59 осіб.

Інфографіка про наймасштабніші теракти РФ Фото: Слово і діло

14 липня окупанти запустили ракети, в тому числі "Калібри", по Вінниці. Постраждали Будинок побуту "Ювілейний", офісні будівлі, медичний центр і Будинок офіцерів. Кількість жертв становила 28 осіб, а поранених — майже 200.

24 серпня ЗС РФ атакували станцію Чаплине у Дніпропетровській області, через яку проїжджав евакуаційний потяг. В результаті п'яти ракетних ударів втратили життя 25 осіб, ще 31 особа отримала поранення.

30 вересня під ударом ракетами С-300 опинилась гуманітарна колона в Запоріжжі. Кількість загиблих — 32 особи, поранених — 86 осіб.

Війна в Україні 2023

14 січня російська ракета зруйнувала два під’їзди багатоповерхівки у Дніпрі. Загинули 46 осіб, 80 осіб постраждали.

28 квітня дві ракети Х-101 вдарили по 9-поверховому будинку в Умані. Кількість загиблих — 24 особи, поранених — 17 осіб.

27 червня ворожі "Іскандери" атакували популярну піцерію у Краматорську, удар, за даними правоохоронних органів, скоригував місцевий житель. 13 осіб загинули, 63 особи отримали поранення.

Внаслідок обстрілу житлових будинків у Львові й у Покровську загалом загинули 20 осіб, кількість постраждалих перевищила сотню.

19 серпня ЗС РФ вдарили по історичному центру Чернігова "Іскандером-К", постраждала будівля драмтеатру. Втратили життя 7 осіб, кількість поранених перевищила 150.

Інфографіка про наймасштабніші теракти РФ Фото: Слово і діло

6 вересня під ударом опинився центральний ринок у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули 17 осіб і постраждали 36 осіб.

5 жовтня окупанти позбавили життя 59 мешканців села Гроза у Харківській області, які зібрались на поминки військовослужбовця у кафе. Будівля закладу була зруйнована, з огляду на невелику чисельність населення пункту загинув кожен четвертий його житель. Навідниками виявились двоє місцевих.

29 жовтня внаслідок масованого обстрілу у Києві загинули 33 особи. Ще 30 осіб були поранені.

Окрім того, 6 червня ЗС РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Це спричинило екологічну катастрофу, відомо про понад 30 загиблих.

Війна в Україні 2024

За березень окупанти двічі вдарили по житлових будинках в Одесі. Внаслідок обстрілу 2 березня загинули 12 осіб, кількість жертв 12 березня становила 21 особу. Понад 80 українців отримали поранення.

18 листопада по Одесі запустили балістику, загинули 10 осіб й отримали поранення ще десятки людей. Постраждали житлові будинки, адмінбудівлі, університет. У Повітряних силах пояснили, що "Іскандер-М" був збитий, але уламки впали в Приморському районі.

17 квітня "Іскандери" вдарили по Чернігову. Були пошкоджені лікарня, університет і житлові будинки. Кількість загиблих — 18 осіб, постраждалих — 78 осіб.

Інфографіка про наймасштабніші теракти РФ Фото: Слово і діло

25 травня ЗС РФ атакували Харків, загинули 18 осіб і отримали поранення 54 особи. Під ударом були житлові будинки, "Епіцентр" та центральний парк.

9 серпня окупанти вдарили по гіпермаркету в Костянтинівці. Втратили життя 14 осіб, 44 особи постраждали.

8 липня Росія здійснила масований обстріл України, у Києві були частково зруйновані п’ятиповерхівка та дитяча лікарня "Охматдит". У столиці загинули 33 особи, кількість поранених сягала понад 120 осіб.

3 вересня ворожа балістика влучила у навчальний заклад у Полтаві, частково зруйнувавши одну з будівель Інституту зв'язку. Кількість жертв — 59 осіб, постраждалих — 328 осіб.

18 листопада ЗС РФ атакували "шахедами" гуртожиток у Глухові на Сумщині. Загинули 12 осіб.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про 1000-й день повномасштабної війни в Україні. Він опублікував відео про те, що пережили українці за ці майже три роки.

Поблизу столичного Національного музею історії України у Другій світовій війні провели акцію "Запали вогонь". Біля підніжжя "Батьківщини-Матері" запалили тисячу свічок у пам’ять про усіх загиблих.